Home Attualità Bufera Massimo Corsaro, insulto antisemita contro Emanuele Fiano

Bufera Massimo Corsaro, insulto antisemita contro Emanuele Fiano

di Redazione 12/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La frase di stampo antisemita è stata pubblicata su Facebook L’insulto corre in Rete, anzi, su Facebook: il deputato fittiano Massimo Corsaro ha scritto un vero e proprio commento dal sapore antisemita e razzista verso Emanuele Fiano, firmatario e relatore del ddl sull’apologia del fascismo. Un’offesa che si lega molto a questo, alla quale Fiano ha risposto per le rime. Corsaro ha detto che Fiano “Porta le sopracciglia così per coprire i segni della circoncisione”, scatenando le ire del PD e dell’ex premier Matteo Renzi, il quale vuole vedere le sue dimissioni dopo la bufera scatenata sui social. Fiano non ci sta a stare zitto e risponde a Massimo Corsaro per le rime: “Sì, io sono circonciso ed ebreo. Orgogliosamente. Massimo Corsaro invece esprime oggi il peggio dell’antisemitismo di stampo fascista con questo post. Mi dispiace per mio padre e per tutti quelli che per via della circoncisione sono stati torturati, massacrati o uccisi. Mi dispiace che la mia battaglia culturale non sia stata abbastanza forte contro tutti questi. Non mi farete tacere”. Perché l’insulto antisemita di Corsaro contro Fiano Il padre del deputato Fiano si chiama Nedo ed è stato un testimone dell’orrore nazista nel campo di sterminio di Auschwitz, dove ha perso i genitori, i nonni, gli zii e un fratello e la battuta di cattivo gusto, forse, assume un nuovo significato. Ma Massimo Corsaro non ci sta e accusa di aver strumentalizzato le sue parole, in quanto non c’era antisemitismo e poco rispetto per la Shoah, bensì voleva essere un attacco personale con un linguaggio forte per insultarlo e dirgli testa di c…..Renzi, a mezzo social, si è fatto portavoce di tutto il PD e ha affermato che chi insulta Fiano per la sua religione, insulta anche loro e Corsaro farebbe bene a dimettersi, se sa cos’è la dignità. Massimo Enrico Corsaro, 52 anni da compiere, milanese di Pieve Emanuele, di professione commercialista, è attualmente iscritto al gruppo Direzione Italia, cioè il raggruppamento parlamentare che fa riferimento all’ex ministro Raffaele Fitto. Per anni dentro il Msi, fin da subito dentro An, è sempre stato ritenuto vicino ad Ignazio La Russa. Più volte assessore regionale, europarlamentare, deputato anche con il Pdl, quando sono nati i Fratelli d’Italia ha seguito La Russa, ma poi abbandonato il partito per avvicinarsi all’esperienza fittiana.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp