Grande Fratello Vip 2: Mario Serpa opinionista? Le ultime anticipazioni

Mario Serpa di Uomini e Donne sarà il prossimo opinionista del Grande Fratello Vip?

La seconda edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda a settembre e Ilary Blasi è al lavoro per costruire la nuova squadra del reality. A quanto pare la conduttrice si sta concentrando sulla scelta dell’opinionista che prenderà il posto di Vladimir Luxuria. Il Vicolo delle News nelle scorse ore ha spifferato che ci sarebbero delle trattative in corso con Mario Serpa, ex corteggiatore del trono gay di Uomini e donne ed ex fidanzato di Claudio Sona. I rumors arrivano da una talpa considerata molto affidabile quindi è molto probabile che vedremo Mario Serpa al GfVip 2 e non certo come concorrente!

La rivincita di Mario Serpa dopo la fine della storia con Claudio Sona

Mario Serpa dovrebbe affiancare Alfonso Signorini anche se si vocifera che stiano pensando di affidargli un ruolo diverso studiato appositamente per il Grande Fratello Vip 2. Già in passato avevamo visto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nei panni di opinionista, e non ci era affatto dispiaciuto. Approdare in prima serata però potrebbe essere una bella sfida per Mario Serpa che ha la possibilità di riscattarsi dopo quanto accaduto e coronare così il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale.

Se questa trattativa tra Mario Serpa e la produzione del Grande Fratello Vip 2 dovesse andare davvero a buon fine, i telespettatori di Uomini e donne potrebbero restare molto delusi visto che speravano di vederlo accanto a Tina e Gianni o addirittura sul trono gay. Settembre è ancora lontano e tutto può succedere. Voi continuate a seguirci per essere sempre aggiornati sulle anticipazioni del GfVip 2 e sulle news che riguardano Mario Serpa!