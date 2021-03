Bugo, questo sarà il Festival della mia rivincita

Mentre ci si chiede ancora sornioni ″Dov’è Bugo? ″, facendo il verso a Morgan, il Festival di Sanremo 2021 vede la partecipazione del cantante, in cerca di una rivincita dopo l’eliminazione dello scorso anno. Cristian Bugatti, questo il suo vero nome, parteciperà infatti con la canzone E invece sì, scritta a tre mani da Bugo, Bertolotti e Bonomo.

Una featuring sfortunata

Lo scorso anno Bugo decide che è arrivato il momento di far conoscere la sua arte al grande pubblico. Da sempre artista di nicchia, presenta ad Amadeus, direttore del Festival, l’inedito Sincero. L’uomo apprezza moltissimo la canzone ma suggerisce all’uomo di trovarsi un featuring pesante, un nome conosciuto che possa fare da traino al brano. Purtroppo per Bugo la scelta ricade su Morgan.

Con il leader dei Bluvertigo condivide una reciproca ammirazione per il tipo di musica suonata e la collaborazione sembra avviarsi con il piede giusto. Almeno fino all’ epilogo dell’ultima serata in cui va in scena l’atto che porta alla squalifica del duo. Bugo abbandona le scene dopo la nota provocazione di Morgan.

Quest’anno è in cerca di riscatto. Anche se il fantasanremo dà per favoriti outsider come Colapesce e Dimartino o la giovane promessa Madame, Bugo ha voglia di far conoscere la sua musica grazie a una canzone che ricorda molto da vicino le atmosfere nostalgiche degli anni’ 80.

Chi è Bugo

A Sanremo 2021 promette di portare soltanto la sua arte, senza più polemiche. Nato nel 1973, inizia a cantare nell’hinterland milanese, dedicando cover di genere grunge al suo grande idolo Kurt Cobain. Suona in gruppo ma capisce ben presto che non fa per lui. In un primo momento lascia addirittura la musica poi ci ripensa e tenta di nuovo. Nel 2002 arriva la prima hit del circuito alternative.

Il matrimonio

Nel 2009 Cristian sparisce dalle scene. Lo fa per amore, perché ha incontrato Elisabetta, una donna della quale sappiamo soltanto che lavora come diplomatica. Nel 2010 si trasferiscono a Nuova Delhi per poi tornare in Italia qualche anno dopo. Bugo, dopo aver avuto un bambino, medita di tornare sulle scene e lo fa in grande stile con un album che vede la sua prima grande hit, Mi Manca, cantata con Ermal Meta suo grande amico.

Tra i cantanti sanremo 2021 non ci sarà Morgan. Il frontman dei Bluvertigo però continua a far parlare di sè, sia per le frecciatine a distanza con Bugo, sia per la recente intervista ad Asia Argento che ha definito il rapporto con Morgan in modo lapidario: sette anni d’amore, sette anni di guai.