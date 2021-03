Orietta Berti al Festival: i bookmakers la piazzano agli ultimi posti

Ha 77 anni, ha venduto più di 11 milioni di dischi ed è data come sfavorita dai bookmakers inglesi. Stiamo parlando di Orietta Berti, l’usignolo di Cavriago, che dopo 29 anni torna al Festival con una canzone dedicata all’amore.

Il fantasanremo non è clemente con Orietta Berti. La nota cantante emiliana infatti, secondo i bene informati, si piazzerà nelle ultime posizioni. I posti alti saranno occupati da outsider come Colapesce e Dimartino, i Maneskin ma qualche possibilità in più è data anche al duo Fedez-Francesca Michielin.

Nella parte alta della classifica gli scommettitori piazzano anche Arisa, Bugo, in pieno riscatto dopo la lite dello scorso anno con Morgan, ma anche Ermal Meta e Irama. Senza contare la presenza al Festival di Sanremo 2021 della giovane Madame, la cantane rapper romana considerata come una delle promesse della musica italiana. Grande assente Achille Lauro che interverrà però in qualità di ospite.

Il ritorno di Orietta Berti

Non dà molta importanza alle presunte posizioni in classifica l’Orietta nazionale. La sua partecipazione al Festival, afferma la cantante, fa parte di un progetto esclusivo nato per festeggiare i 55 anni di carriera. La canzone dal titolo Quando ti sei innamorato fa parte di un cofanetto celebrativo, nato proprio per incoronare la lunga carriera dell’artista.

″A Sanremo c’è posto per tutti″ dice la Berti. La musica giovane sarà ovviamente favorita dal televoto ma c’è comunque un 10% che ama ancora il bel canto all’italiana. Del resto, Orietta non va certo al Festival per vincere. Dice di aver conosciuto alcuni dei cantanti sanremo 2021, soprattutto i volti nuovi, e dice che fanno parte di una generazione che va dritta per la propria strada, senza aver paura di sbagliare. Il problema è non montarsi la testa e rimanere con i piedi ben ancorati a terra, senza aver mai la presunzione di essere arrivati.

E se lo dice lei che ha fatto il Festival con Luigi Tenco e con Giorgio Faletti. Del celebre comico scomparso da qualche anno ricorda ancora l’estrema ironia unita a una gentilezza fuori dal comune mentre della vicenda Tenco afferma di augurarsi ancora che venga fatta luce sul mistero che accompagna la sua morte.

È un fiume in piena Orietta soprattutto quando parla del tema che ha fatto da sottofondo non solo alla sua carriera ma anche alla sua vita privata, l’amore. La canzone che porta a Sanremo infatti parla del suo rapporto con Osvaldo, l’uomo che le è accanto da una vita e dal quale ha avuto due figli.