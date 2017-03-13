Martina Luchena Instagram, la nuova frecciatina contro la coppia di UeD Riccardo e Camilla
di Redazione
13/03/2017
Martina Luchena torna a sfogarsi su Instagram, l'ex corteggiatrice sarebbe stata nuovamente attaccata da Riccardo e Camilla, la coppia nata a UeD lo scorso dicembre. Anche questa volta però Martina Lucherna ha deciso di non rimanere in silenzio ed eccola che pubblica sui social un nuova frecciatina...
Martina Luchena contro Riccardo e Camilla: L'ex corteggiatrice definita malignaMartina Luchena ormai da mesi continua a lottare tra botta e risposta con Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Nonostante la coppia di Uomini e Donne ormai abbia intrapreso felicemente la loro storia d'amore, decidendo di andare immediatamente a convivere, non smettono di parlare di Martina Luchena che continua a vivere la sua vita tra Torino e Milano. La neo coppia formata da Riccardo e Camilla recentemente siano stati ospiti della trasmissione radiofonica, Non succederà mai più di Giada Miceli, dove hanno parlato di alcuni atteggiamenti della Luchena che non avrebbero assolutamente gradito. Nel corso dell'intervista però sarebbero volate anche delle parole pesanti sempre ai danni dell'ex corteggiatrice, tanto che Camilla Mangiapelo l'ha definita una persona maligna con la quale non ha alcuna intenzione di intraprendere un rapporto di amicizia. Davanti a queste accuse ovviamente Martina Luchena non è rimasta in silenzio, rispondendo alla rivale e l'attuale fidanzato attraverso i social network.
Martina Luchena Instagram: "L'orgoglio cattivo è il peccato mortale...."Nel post su Instagram Martina Luchena preferisce non puntare direttamente il dito contro la copia, lanciando una piccola frecciatina parlando di orgoglio. La Luchena ha infatti spiegato che esistono due tipi di orgoglio, quello quello buono che ci porta a migliore e difendere la nostra dignità... Il rovescio della medaglia però è rappresentata dall'orgoglio cattivo: L’orgoglio cattivo è il peccato mortale di superiorità che puzza di presunzione e arroganza.
Redazione