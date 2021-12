Caffe d’orzo: tutte le sue proprieta’

Il caffè d’orzo è una gustosa bevanda realizzata tramite infusione di un cereale antichissimo, l’orzo, già tostato e macinato. La sua diffusione su larga scala è iniziata durante la seconda guerra mondiale grazie al fatto che questo cereale ha un costo molto ridotto e dunque in quel periodo rappresentava un’alternativa ideale per tante persone che non potevano permettersi il caffè tradizionale. A tutt’oggi la sua popolarità continua a crescere, non tanto per il basso costo, ma per il suo gusto e soprattutto per gli innumerevoli benefici per l’organismo. Le proprietà del caffè d’orzo, infatti, sono numerose. Scopriamo insieme quali sono e perché dovremmo preferire questo tipo di bevanda.

L’assenza di caffeina e i suoi benefici

Come è noto, il caffè d’orzo, al pari del caffè di cicoria (il cui gusto, però, non incontra il favore di molti), è privo di caffeina e questo rappresenta un enorme vantaggio. Ma perché la caffeina è tanto temuta? Prima di tutto ha un deciso impatto sul sistema respiratorio e cardiocircolatorio in quanto rilascia adrenalina e noradrenalina che contribuiscono all’aumento della pressione arteriosa e del battito cardiaco. Il fatto che il caffè d’orzo non contenga caffeina lo rende la bevanda ideale non solo per chi è affetto da disturbi cardiaci, ma anche per chi soffre di aritmie.

Inoltre il caffè d’orzo è adatto anche per le donne in gravidanza o nella fase di allattamento: la caffeina, infatti, attraverso la placenta arriva al feto e si trasferisce al bambino anche durante l’allattamento. Per le donne incinte e per le puerpere rinunciare al caffè è spesso un sacrificio enorme, ma con il caffè d’orzo possono ritrovare il piacere di un gesto quotidiano e molte di loro ne apprezzano così tanto il sapore che continuano ad usarlo anche dopo.

La caffeina ha tra i suoi effetti anche quello di favorire l’azione dei succhi gastrici e aumentare il reflusso gastroesofageo. Per tutte le persone che soffrono di disturbi gastrointestinali, dunque, il caffè d’orzo è la bevanda più indicata.

Una cosa che non tutti sanno, inoltre, è che la caffeina riduce l’assorbimento del calcio da parte dell’organismo. Ne deriva che tutte le persone che soffrono di osteoporosi o che sono soggette a fratture frequenti dovrebbero preferire un sano caffè d’orzo ad una tazzina di caffè.

Infine, come è ovvio, grazie alla mancanza di caffeina il caffè d’orzo dovrebbe essere l’alternativa corretta per tutte le persone che hanno problemi di tachicardia, insonnia, nervosismo o ansia perché la caffeina è considerata una vera e propria sostanza psicoattiva che aumenta notevolmente lo stato di eccitazione.

In ogni caso, tutti questi benefici del caffè d’orzo derivanti dall’assenza di caffeina non devono farci pensare ad una rinuncia perché questa sostanza niente ha a che fare con il sapore, è semplicemente uno scotto che dobbiamo pagare per bere il caffè tradizionale. Il caffè d’orzo, però, ha un aroma ed un gusto che non hanno niente da invidiare all’altro; se ci riflettiamo bene è solo una questione d’abitudine e molto spesso nella vita sperimentiamo che eliminare un vizio non è poi così difficile come sembra mentre i vantaggi che ne derivano sono estremamente preziosi.

Altre proprietà del caffè d’orzo

I benefici che derivano dall’assunzione di caffè d’orzo non si limitano a quelli dovuti all’assenza di caffeina. Andiamo a vedere altre proprietà di questa bevanda che lo rendono una scelta ideale per il nostro benessere:

Riduce il gonfiore addominale

Stimola i succhi gastrici, favorendo la digestione

Allevia la stitichezza, favorendo il transito del cibo attraverso l’intestino

È un efficace agente antinfiammatorio

Aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel sangue

Contiene molte sostanze nutritive salutari come fosforo, magnesio, vitamina E, vitamine del gruppo B e potassio

Normalizza i livelli colesterolo

Una bevanda piacevole al gusto che ha anche così tante proprietà benefiche? Sembra troppo bello per essere vero, eppure è proprio così.

Essendo molto ricco di fibre, è particolarmente raccomandato alle persone che soffrono di disturbi gastrointestinali perché le fibre contribuiscono a rilassare le pareti dello stomaco, ad aiutare la mobilità intestinale, a facilitare la digestione e persino a prevenire le infezioni delle pareti intestinali.

Le sue proprietà antinfiammatorie ne fanno una bevanda ideale anche per le persone immunodepresse o debilitate che spesso hanno problemi infiammatori a livello del cavo orale.

L’orzo contiene anche una grande quantità di beta-glucani che sono in pratica delle fibre alimentari: essendo particolarmente vischiose, giunte nell’intestino avvolgono i grassi presenti negli alimenti ingeriti impedendone l’assorbimento da parte dell’organismo. In parole povere svolgono la funzione di filtro, separando i nutrienti benefici contenuti nei cibi dai loro grassi che, invece, sono deleteri per la nostra salute. Proprio per questo una dieta ricca di orzo è raccomandata a tutte le persone che vogliono prendersi cura delle proprie arterie o che devono assolutamente combattere il colesterolo cattivo presente nel loro organismo.

Mentre il caffè e il tè sono per natura degli acceleratori dello zucchero nel sangue, l’orzo, grazie al suo alto contenuto di cromo, aiuta a controllare il livello di glucosio e per questo può essere un validissimo aiuto per i diabetici. Rispetto ad altri alimenti che hanno gli stessi benefici, l’orzo è di semplicissima (oltre che piacevole) assunzione e quindi sono l’alleato ideale di chiunque voglia o abbia la necessità di rallentare l’assorbimento degli zuccheri.

Infine, la presenza di fosforo, magnesio, vitamina E, vitamine del gruppo B e potassio conferisce all’orzo preziose proprietà rimineralizzanti: i sali minerali sono di fondamentale importanza per il nostro organismo perché aumentano e regolano le attività biologiche, quindi dovrebbero assumerli non solo le persone che fanno attività sportiva, ma chiunque indistintamente, soprattutto per combattere la stanchezza fisica e mentale, e in generale per favorire il recupero energetico in modo sano e naturale.

A conti fatti, dunque, le innumerevoli proprietà del caffè d’orzo lo rendono un fantastico alleato per il nostro benessere. Il fatto che abbia anche un aroma piacevole, che possa essere consumato sia a casa che al bar, persino da bambini e donne in gravidanza, in ogni momento della giornata ed anche prima di andare a letto se vogliamo, sono tutte caratteristiche che possono trasformare questo alimento benefico in una piacevole e sana abitudine quotidiana. Se per una volta possiamo prenderci cura di noi stessi e al tempo stesso soddisfare i nostri sensi, perché mai dovremmo non farlo?