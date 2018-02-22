Caffè, se consumato in piccole dosi, contribuisce agli effetti benefici dello sport
di Redazione
22/02/2018
L’Institute for Scientific Information on Coffee ha da poco condotto uno studi sulla relazione esistente tra caffè e caffeina e vari tipi di attività fisica, e su come le sostanze contenute nella bevanda incidano sulle prestazioni degli atleti professionisti e dilettanti.
Caffè e sport, lo studioI dati della ricerca sono stati messi a punto da Neil Clarke, docente della Facoltà di Scienze della Vita all'Università di Coventry (UK). E' emerso che il consumo di caffè abbia effetti positivi sulle prestazioni sportive di resistenza, come la corsa. Assumere caffè 45-60 minuti prima di una gara di circa 1 km e mezzo migliora del 2% circa la prestazione di corsa. Pare dunque che una dose limitata di caffeina, pari a circa 3mg/kg del peso corporeo, può migliorare le attività fisiche quali corsa, ciclismo e canottaggio, ma anche sport a intervalli come calcio e rugby. Questo accade grazie all'effetto antagonista della caffeina sui recettori dell'adenosina, il quale consente al corpo di avere maggior forza nella contrazione muscolare e di contrarre i muscoli con più vigore, oltre che con più frequenza. Si vive inoltre la sensazione che l'attività sia più semplice e meno faticosa.
Caffè fa bene allo sport, ma i dilettanti?L'effetto benefico della caffeina, nonostante la gran parte della ricerca sia stata fatta su individui esperti, ha il suo valore anche sugli atleti dilettanti, i quali possono favorire ugualmente degli effetti da consumo di caffeina. Uno dei motivi per cui gli individui allenati potrebbero godere di performance migliori sarà sempre legato al recettore dell'adenosina. Inoltre, bere caffè prima di fare sport incide positivamente sul bilancio dei liquidi e favorisce all'idratazione. Infatti pur essendo sempre esistita la convinzione che la caffeina avesse un effetto diuretico, alcune ricerche nuove hanno messo in chiaro che non è così, in particolare per l'attività fisica. Pare infatti che bere caffè aiuti a mantenere l'organismo idratato.
