Caffè e sigaretta, da cosa nasce questo abbinamento: ecco perché è un binomio perfetto
di Redazione
06/03/2017
Caffè e sigaretta, da cosa nasce questo abbinamento irrinunciabile per chi ama la bevanda aromatica e fumare: è la scienza a spiegare il perché di questo binomio perfetto. Alla base della classica coppia fumo e caffè ci sarebbe la genetica. La conclusione scientifica a cui sono arrivati gli scienziati è che alcune persone hanno uan variante di un gene che predispone ad accendere una “bionda” e a bere più caffè. Questo potrebbe dipendere che la nicotina, la sostanza presente maggiormente nelle sigarette, ha il potere di far metabolizzare all’organismo la caffeina: chi fuma ha lo stimolo appena finito la tazzina di espresso perché è l’organismo a richiedere questa particolare sostanza per avere una scossa in più di energia. Tutto questo è stato scoperto grazie a uno studio condotto dall’Università di Bristol, nel Regno Unito, guidato dal professor Marcus Munafò e pubblicato su una autorevole rivista scientifica, The New Scientist. La ricerca del perché caffè e sigaretta sia un binomio perfetto è partita raccogliendo il profilo genetico di 250mila persone provenienti da Norvegia, Danimarca e Regno Unito. Sono state prese in esame le loro abitudini in fatto di bevande e fumo, l’attenzione si è focalizzata su coloro i quali sono portatori di una variante di un gene: si è scoperto quindi che chi aveva la variante genetica, tendeva a fumare di più assumendo più nicotina e beveva più caffè o tè e prediligeva questo abbinamento (il caso dei britannici, ma non ha influito sullo studio in quanto la teina e la caffeina sono sostanze simili). La ricerca ha evidenziato che non valeva il contrario, ovvero chi assumeva più caffeina, non aveva lo stimolo a fumare di più. Ecco da cosa nasce l’abbinamento caffè e sigaretta. La genetica ha evidenziato che con ogni probabilità il fumo, o meglio, la nicotina, faccia metabolizzare rapidamente la tazzina di espresso: chi ha il particolare gene, tende a berne di più per sentire più energia. Ma il professor Munafò ci va ancora cauto, visto che si è scoperta solo la punta dell’iceberg sul perché fumare e bere caffè sia un binomio perfetto: è possibile che ci siano atre spiegazioni oltre alla variante genetica che stimolerebbe ad accendersi più sigarette per metabolizzare la consumazione della pausa caffè.
Articolo Precedente
Isola dei Famosi 2017 Gossip, Dayane Mello scarica Stefano Bettarini
Redazione