Claudio Sona e Mario Serpa Instagram, i Clario si sono lasciati: addio alla prima coppia gay di Uomini e Donne

di Redazione 06/03/2017

Un vero e proprio colpo di scena a UeD: le voci si rincorrevano da parecchio tempo, ma solo poche ore fa è arrivata la triste conferma: Claudio Sona e Mario Serpa, Clario su Instagram, hanno comunicato che si sono lasciati. Quella che era iniziata come una bella favola è finita con un tragico epilogo: la coppia gay più famosa d’Italia grazie al Trono Gay di Uomini e Donne e a Maria De Filippi ha deciso che le loro strade si dovevano dividere. I fan dei ClaMario, altro soprannome della coppia, sono comprensibilmente sconvolti. La coppia gay formata da Claudio Sona e Mario Serpa si era formata grazie al dating show di Maria De Filippi, che per la prima volta in assoluto ha introdotto il Trono Gay. Claudio, modello e imprenditore di Verona, è stato il primo tronista omosessuale di Uomini e Donne ed era indeciso tra Mario e Francesco Zecchini, per poi compiere la sua scelta che è stata una delle più seguite nella storia di UeD. Decisamente sono tanti i motivi per cui i Clario si sono lasciati, in primis, la polemica di Stefano Gabbana sull’ex fidanzato del Sona, la decisione di quest’ultimo di dedicare un tatuaggio al suo ex e le rivelazioni shock su Mario Serpa, probabile candidato tronista al Trono Classico di Uomini e Donne in tempi non sospetti. Poco tempo fa, i due hanno festeggiato sui social il loro anniversario e una fan ha dedicato alla prima coppia gay della TV un libro intitolato #esTREmi. Purtroppo, la favola dei ClaMario è finita in queste ore e con un doppio post sui social. Claudio Sona e Mario Serpa, dopo il post su Instagram per la loro ricorrenza, sono piombati in un silenzio social molto sospetto: nessun messaggio, né una foto e anche una serata di coppia è stata annullata. Domenica sera ecco il fulmine a ciel sereno sotto forma di post di Claudio che comunicava che i Clario si sono lasciati. Riassumendo, all’ex tronista gay gli dispiace che il silenzio sia stato mal interpretato e ci tiene a precisare che né lui, né Mario volevano prendere in giro i fan, ma i due fidanzati gay si sono presi del tempo per capire il da farsi. Inoltre, l’ex protagonista del Trono Gay di UeD ci tiene a precisare che i followers possono esprimere la loro opinione a patto che no sia volgare. Mario, invece, ha preferito postare una pagina bianca seguita da un post, in cui ribadisce che Claudio è stata una persona importante a cui ha voluto e vuole bene. La prima coppia gay di Uomini e Donne, per ora, non esiste più: chissà se i ClaMario torneranno sui loro passi. Le fan ci sperano tanto.

