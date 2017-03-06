Home Attualità Isola dei Famosi 2017 Gossip, Dayane Mello scarica Stefano Bettarini

di Redazione 06/03/2017

Quella fra Dayane Mello e Stefano Bettarini è la storia d’amore più breve dell’anno. se fino a qualche giorno ha infatti sembrava che la bella modella brasiliana aspettasse soltanto il ritorno dell’inviato all’Isola dei Famosi 2017 per cominciare la vita insieme, le ultime news di gossip invece confermano un’altra verità: lei non è innamorata e quindi non ha nessuna voglia di cominciare una relazione che non la porterebbe da nessuna parte. Qualche sospetto circolava già nei giorni scorsi prima con le voci di un riavvicinamento con Stefano Sala, il suo ex che è anche padre della piccola Sofia e poi con le immagini di Dayane che si dà alla pazza gioia in alcuni locali con gli amici. E ora è lei stessa a raccontare la verità con una lunga intervista a ‘Vanity Fair’. Non nega di aver baciato Bettarini e di aver provato una certa attrazione per lui, come succede alle persone adulte, ma non si sente la sua fidanzata. “Ho detto che lo aspetto al suo rientro dall’Isola e lo ribadisco: voglio vederlo e chiarirmi con lui”. Ma che cosa le ha fatto cambiare idea così in fretta? Le news di gossip confermano che non c’è affinità di carattere e certi atteggiamento di Stefano Bettarini non le sono piaciuti: “Ha un atteggiamento possessivo e geloso che a volte mi spaventa. Non siamo una coppia e non ci eravamo mai frequentati prima dell’Isola dei Famosi, eppure da quando sono tornata a casa non solo mi chiama tutti i giorni più volte al giorno, ma mi sommerge di messaggi...”. Serve un chiarimento, magari già domani sera nella diretta su Canale 5.

