Calciomercato Atalanta: è fatta per Malinovskyi al Marsiglia, le cifre dell’affare

Il campionato italiano di calcio saluta uno dei centrocampisti più prolifici e qualitativi degli ultimi anni; a margine delle ormai celebri conferenze stampa di Gasperini all’Atalanta, Malinovskyi appariva sempre più lontano dalla formazione bergamasca; adesso, l’affare tra la Dea e il Marsiglia si è concretizzato del tutto, con il belga che raggiunge la formazione di Igor Tudor in Francia, dove ex conoscenze della Serie A (Sanchez, Veretout) si erano già trasferite nell’ambito del calciomercato estivo del 2022.

Malinovskyi all’Atalanta: i numeri e il rapporto con Gasperini

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, non è stato mai menzognero a proposito della sua considerazione dei calciatori che gravitano nell’ambito dell’universo calcistico dell’Atalanta. Negli scorsi anni, era stato possibile notare una difficoltà nel rapporto tra l’allenatore e calciatori come Gomez, Gollini e Romero.

Di recente, nell’ambito di una conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta aveva spiegato che Malinovskyi non era il nome su cui la formazione bergamasca potesse puntare, a proposito di gol e assist, dal momento che – trattandosi di un centrocampista – avrebbe potuto garantire 6 o 7 gol ogni anno, sicuramente utili ma non fondamentali per le sorti di un campionato. In molti avevano polemizzato, a proposito dello scarso minutaggio che l’allenatore aveva destinato al suo centrocampista, preferendogli il nome di Lookman (nuovo acquisto immediatamente divenuto titolare), oltre che centrocampisti come Pasalic o Ederson.

Malinovskyi al Marsiglia: le cifre dell’accordo

Ruslan Malinovskyi si trasferisce al Marsiglia dall’Atalanta, per quanto non ci sia ancora ufficializzazione dell’accordo tra le due formazioni, in virtù di un accordo sulla base di 13 milioni. Si tratta dell’ennesimo acquisto “italiano” del Marsiglia che, dopo aver ingaggiato Igor Tudor in panchina, ha acquistato anche Veretout dalla Roma e Sanchez, dopo essersi svincolato dall’Inter.