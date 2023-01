Tennis, United Cup: l’Italia perde le prime tre sfide contro gli Stati Uniti

Brutte notizie dal fronte tennis con l’Italia che ha perso le prime due sfide di singolare contro gli Stati Uniti, nell’ambito della finale della United Cup; lo scontro, con la fortissima formazione statunitense in grado di battere 5-0 la Polonia, appariva proibitivo dalla vigilia ma, dopo le due sconfitte in singolare per gli incontri maschili di tennis, le possibilità di vincere la finale si riducono all’impossibile. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui match in questione.

Le sconfitte di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti per ritiro

Le poche speranze riposte, da parte del tennis italiano e per quel che concerne la United Cup di tennis, riguardavano gli incontri maschili di singolare, in cui il livello appariva più equilibrato rispetto agli incontri femminili (in cui le tenniste italiane incontrano Pegula e Keys, due delle giocatrici più forti sul circuito) e al doppio, in cui gli statunitensi hanno sempre dominato nell’ambito del torneo.

Purtroppo, durante la notte sono arrivate due sconfitte per gli italiani: Matteo Berrettini è uscito sconfitto in due set (7-6, 7-6) dallo statunitense Taylor Fritz, in un grandissimo stato di forma, mentre Lorenzo Musetti ha resistito solo un set (perso 6-2) contro Tiafoe, prima di abbandonare il campo per ritiro.

La sconfitta di Martina Trevisan contro la Pegula

A margine delle sconfitte dei due match maschili in singolare, anche Martina Trevisan ha rimediato una sconfitta contro la statunitense Pegula, consegnando – di fatto – la vittoria agli Stati Uniti matematicamente, con il punteggio di 3-0 valevole della vittoria definitiva. La tennista, che aveva compiuto una vera e propria impresa nel battere in tre set la Sakkari, non ha potuto nulla contro l’esperta Pegula, che l’ha battuta per 6-4, 6-2. Gli ultimi incontri rimanenti sono quelli tra Keys e Bronzetti e il doppio misto, in cui l’Italia dovrebbe schierare in campo Rosatello e Vavassori.