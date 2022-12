Calciomercato Liverpool, ufficiale Gakpo: operazione da 42 milioni + 15 di bonus

Un vero e proprio colpo di mercato è stato messo a segno dal Liverpool che, a seguito della fine dei mondiali in Qatar, ha piazzato il primo grande squillo del calciomercato invernale. La società inglese si è assicurata, infatti, le prestazioni di Gakpo, uno dei giocatori più in vista nell’ambito dei mondiali in Qatar del 2022; con la nazionale olandese, infatti, è stato sicuramente il giocatore più performante ai Mondiali, sia per il numero di reti complessivo, sia per le prestazioni offerte. L’affare è sicuramente molto importante per quel che concerne le cifre, che si aggirano intorno ai 42 milioni di euro più 15 di bonus.

Gakpo al Liverpool: le cifre del trasferimento dal PSV

Che il calciomercato abbia raggiunto cifre stellari, non è sicuramente più oggetto di dubbio. Tuttavia, nessuno poteva aspettarsi che il Liverpool piazzasse un colpo così tanto oneroso, dal punto di vista economico, già in occasione del calciomercato invernale. La formazione inglese si è assicurata alle prestazioni di Gakpo, calciatore particolarmente importante nel campionato olandese che, con il PSV, è riuscito a sfornare grandi prestazioni.

Nel 2022, considerando sia le giocate nel club che quelle all’interno della nazionale olandese, è riuscito a realizzare ben 17 gol e 18 assist in totale. L’operazione ha il valore di 42 milioni di euro, a cui si aggiungono 15 milioni di bonus e un contratto quadriennale per il calciatore olandese. In totale, all’interno della formazione olandese, nella quale ha esordito nel 2018, Gakpo ha realizzato ben 55 gol in 159 partite, crescendo particolarmente nel 2022 che l’ha visto in quanto uno degli attaccanti più in vista del campionato.