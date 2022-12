PD, Dario Franceschini appoggia la Schlein: “La sinistra riparta da lei”

All’interno di una recente intervista per il Corriere della Sera, Dario Franceschini ha scelto una posizione particolarmente netta per quel che concerne il futuro della sinistra italiana e, soprattutto, del Partito Democratico. Il congresso del Partito Democratico rappresenta un urgenza sempre più prossima, a seguito della decisione, del segretario Enrico Letta, di abbandonare la guida del Partito Democratico a seguito della sconfitta del PD alle elezioni di settembre del 2022. Tra i nomi più papabili per la successione di Enrico Letta ci sono quelli di Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, della quale si è parlato in maniera particolarmente importante sia per quel che concerne il suo passato politico, sia per quanto riguarda la ventata di novità ideologiche che potrebbero essere rappresentate dalla sua figura; Dario Franceschini è della stessa idea, e ha deciso di supportare pubblicamente la candidatura della Schlein ai danni di quella eventuale di Stefano Bonaccini.

Le dichiarazioni di Dario Franceschini sulla candidatura di Elly Schlein

Dario Franceschini ha spiegato, senza mezzi termini, che Elly Schlein rappresenta il futuro di cui ha bisogno la sinistra italiana, a seguito dei numerosi anni di impiego politico da parte di quei nomi come Stefano Bonaccini.

In particolar modo, Dario Franceschini ha spiegato che è giusto che si lasci il passo ad una nuova classe politica rappresentata proprio dalla Schlein. Inoltre, i cambiamenti che sono stati dettati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, richiedono una risposta da un punto di vista non soltanto politico ed economico, ma anche ideologico, per far fronte ad una realtà che si configura in maniera completamente differente rispetto al passato. Inoltre, Franceschini ha spiegato che questo è il momento storico giusto affinché si generi una vera e propria frattura all’interno del Partito Democratico, cercando di evitare il fattore continuità rispetto alle gestioni precedenti e cercando, con coraggio e con un taglio netto, di generare un vero e proprio cambiamento sociale in seno al partito, rappresentato innanzitutto dal nome del suo eventuale segretario.