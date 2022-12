Darwin Nunez: grandi polemiche per l’attaccante del Liverpool dopo i gol sprecati

A seguito della sfida contro l’Aston Villa, nel boxing day del 26 dicembre del 2022, Darwin Nunez è stato oggetto di particolari polemiche in virtù di una prestazione sicuramente sottotono, in cui l’attaccante uruguaiano ha sprecato numerose occasioni da rete, apparendo molto più dannoso che proficuo per la sua squadra. I tifosi, sui social, hanno iniziato a polemizzare particolarmente contro l’attaccante, proveniente dal Benfica, oltre che contro l’operazione di calciomercato che ha comportato una spesa molto onerosa da parte del Liverpool. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della polemica in questione.

Polemiche per Darwin Nunez dopo la sfida contro l’Aston Villa?

Nella sfida contro l’Aston Villa, terminata 3 a 1 per il Liverpool, Darwin Nunez si è particolarmente distinto per una serie di occasioni sbagliate. Secondo i software di statistica, infatti, l’attaccante uruguaiano ha sprecato ben tre occasioni nitide da goal, apparendo molto spesso goffo e impacciato davanti alla porta avversaria, oltre che non riuscendo mai a centrare bene la porta con i suoi tiri.

Per questo motivo, i tifosi hanno iniziato a scagliarsi particolarmente contro l’attaccante uruguaiano, che anche ai Mondiali in Qatar è apparso sicuramente al di sotto delle aspettative della vigilia, che lo vedevano tra i favoriti per il titolo di capocannoniere e di MVP del mondiale. Darwin Nunez, infatti, aveva sorpreso tutti nella sua incredibile stagione al Benfica, in cui aveva stregato gli addetti ai lavori con numerosi gol e prestazioni importantissime offerte. Il trasferimento a Liverpool non sembra essere stato felice per il calciatore, che in campionato ha realizzato soltanto cinque gol, a cui si aggiungono i tre in Champions League e l’unico segnato in Community Shield. In totale, con nove gol segnati e numerose prestazioni al di sotto delle aspettative, in molti iniziano a credere che l’affare Darwin Nunez sia stato completamente sbagliato per il Liverpool.

Darwin Nunez perde la titolarità al Liverpool?

Il recente acquisto di Gakpo, da parte del Liverpool, unito a una folta presenza di calciatori nel reparto offensivo della squadra, potrebbe addirittura provocare la fine della titolarità per Darwin Nunez, che vede sicuramente la pressione aumentare in virtù del recente acquisto da parte dei Reds. L’attacco del Liverpool è stato sempre particolarmente ricco di calciatori e, non a caso, l’allenatore Klopp ha sempre scelto di effettuare dei ricambi molto importanti, qualora questi ultimi non fossero in grado di soddisfare le sue aspettative offensive.