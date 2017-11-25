Home Intrattenimento Camilla Mangiapelo incinta, fiocco blu in casa Temptation Island?

di Redazione 25/11/2017

Camilla Mangapelo incinta? Questa è la notizia che ha invaso il mondo del web in queste ultime ore tanto che si parla già di fiocco blu in casa Temptation Island. Il gossip ha già preso corpo nei vari giornali. Ecco cosa sta succedendo in realtà. Francesco Chiofalo attacca Selvaggia Roma e Camilla Mangiapelo Nel mondo del gossip è arrivata la notizia secondo cui Camilla Mangiapelo sia incinta. Il cuore dei fan, che già da tempo sperano in un matrimonio con Riccardo Gismondi, si è riempito immediatamente di gioia. A lanciare lo scoop pare sia stato Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, che ha deciso in occasione di un attacco pubblico fatto a Selvaggia Roma e appunto Camilla Mangiapelo. Cosa sta succedendo tra gli ex protagonisti di Temptation Island? Durante queste ultime settimane infatti le fidanzate dello show hanno stravolto le loro vite. Selvaggia Roma ha definitivamente lasciato Francesco, subito dopo è stato il turno di Valeria Bigiella e Sara Affi Fella che a breve vedremo sul trono di Uomini e Donne. Camilla Mangiapelo incinta? L'attacco di Lenticchio Francesco Chiofalo in una delle sue Instagram stories avrebbe parlato di una ragazza appartenente al mondo di Temptation Island spiegando come questa si dichiari single ma in realtà potrebbe essere addirittura incinta. In pochissimo tempo lo scoop ha invaso il mondo del gossip il quale ha immediatamente puntato il dito verso la fidanzata di Riccardo Gismondi. Camilla Magiapelo è incinta? La ragazza ha immediatamente risposto alle dichiarazioni di Lenticchio affermando di non essere in dolce attesa. Il contro attacco di Francesco Chiofalo è stata molto eloquente: " Camilla tu in mezzo a storia non c’entri niente. Forse sei tu che vuoi prendere follower, non ti mettere in mezzo in una storia lunga sei anni".

