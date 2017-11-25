Home Intrattenimento X Factor 11 giudici, Levante presenta il suo nuovo singolo Gesù Cristo sono io

di Redazione 25/11/2017

X Factor 11 ormai è entrato nella sua fase clou, ma le gioie per i giudici sembrano dividersi perfettamente tra la vita privata e quella professionale. Dopo l'annuncio riguardante la gravidanza di Chiara Ferragni e quindi la paternità di Fedez, ecco che Levenate arriva in radio con il nuovo singolo Gesù Cristo sono io X Factor 11: giudici troppo impegnati sul personale? I giudici di X Factor 11 quest'anno sembrano aver conquistato il cuore del pubblico. I rapporti interpersonali sembrano essere abbastanza solidi, anche se il mondo del gossip avrebbe trovato qualche piccola dissonanza. L'anno scorso se ben ricordate a redazione del reality ha parlato di un possibile flirt tra Fedez e una concorrente e quest'anno la cosa sembra essersi ripetuta con Levante... Secondo alcuni rumors che sono arrivati ad X Factor 11 tra i due giudici sembrava essere nata una particolare simpatia. La news si gossip è stata successivamente smentita dalla gravidanza di Chiara Ferragni. Da qual momento in poi i fan hanno iniziato ad accusare i giudici del reality di essere impegnati troppo sul personale. Levante presenta Gesù Cristo sono io In queste ultime ore la protagonista indiscussa delle news sul web è la giudice di X Factor 11, Levante. La ragazza, ex leva di Amici, questa estate ha conquistato le radio prima con il singolo Non me ne frega niente e poi con un Sei un pezzo di me, realizzato con Max Gazze. In queste prime settimane il talent show ha accresciuto la popolarità di Levante, pronta a dominare nuovamente le radio con la hot del momento ovvero Gesù Cristo sono io. Il nuovo singolo della cantante arriva oggi in occasione della Giornata contro il Femminicidio, una cosa voluta proprio da Leventa al fine di lanciare un messaggio di riscatto e forza per le donne.

