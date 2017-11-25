Home Intrattenimento Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo, i due avvistati insieme dopo Uomini e Donne

di Redazione 25/11/2017

Il trono di Sabrina Ghio dai fan è stato definito sui generis. La ragazza è stata già rifiutata da uno dei suoi corteggiatori che ha deciso di lasciare il programma da single ma qualche giorno fa sarebbero stati avvistati insieme... Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo, dopo Uomini e Donne scoppia l'amore? Sabrina Ghio pronta a lasciare il trono? Nelle ultime settimane il percorso di Sabrina Ghio a Uomini e Donne è stato segnato da diversi colpi di scena. L'ex ballerina di Amici però sembra non volersi arrendere nella ricerca della sua anima gemella, anche se alcune anticipazioni raccontano il contrario. Infatti secondo alcuni rumors attorno alla tronista Sabrina Ghio sembra che i fan debbano prepararsi a un nuovo colpo di scena. Sabrina Ghio lascia il trono? La notizia al momento non è stata ancora confermata anche se dopo l'ultimo avvistamento potremmo dire che l'amore per la tronista non si trova a Uomini e Donne, ma bensì fuori dagli studios. Provate a indovinare un po' chi l'uomo che avrebbe distolto la Ghio la trono? Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo stanno insieme? Nicolò Raniolo se ben ricordate ha deciso di abbandonare il programma e Sabrina Ghio perché non particolarmente interessato alla tronista. La cosa ha destato non poche critiche sul web, dove i fan hanno accusato il corteggiatore di aver puntato solo ed esclusivamente alla notorietà. Nel corso delle ultime settimane però qualcosa sembra essere cambiato tra Nicolò Raniolo e Sabrina Ghio. Nelle ultime ore un nuovo gossip ha animato il mondo di Uomini e Donne... I due ragazzi sono stati avvistati insieme in un locale di Milano in occasione di un compleanno. Che Nicolò Raniono ha deciso di riprovarci con Sabrina Ghio fuori da Uomini e Donne? La conferma di questo gossip potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane quando Sabrina Ghio potrebbe abbandonare definitivamente il trono.

