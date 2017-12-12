Home Attualità Campagna Natale Melegatti, stop produzione pandori e panettoni

di Redazione 12/12/2017

Dipendenti Melegatti verso la salvezza, ma si dovrà attendere il raggiungimento dell'accordo sul debito prima di pensare alla campagna di Pasqua. Stop produzione Melegatti La Melegatti continua a far parlare di sé per il suo miracolo di Natale:. Dopo essere stata sul punto di fallire, la storica azienda dolciaria di Verona ha ricevuto un salvagente concreto dal fondo di Malta Abalone, che ha assicurato 6 milioni di Euro. La condivisione sui social della fondamentale iniziativa ha fatto il resto, garantendo ai dipendenti della società di trascorrere le festività di fine anno con un animo più sereno rispetto a quanto avrebbero pensato in autunno. La crisi però non è ancora passata, anche se il trend è decisamente cambiato. Ma la decisione inaspettata dell’azienda di dare lo stop alla produzione di pandori e panettoni ha preoccupato non poco. Cassa integrazione ordinaria fino Epifania I sindacati fanno sapere che adesso per i dipendenti della Melegatti scatterà un breve periodo di cassa integrazione, durante il quale sarà offerta copertura economica e la certezza del mantenimento dei posti di lavoro. Sembrano dunque scongiurate le previsioni catastrofiche, quando il primo pensiero è stato quello di sconfitta totale della campagna natalizia e la fine della Melegatti e dei suoi lavoratori Insomma, si valuterà se la cassa integrazione ordinaria che durerà fino all’Epifania e anche i lavoratori sarebbero concordi con la decisione. Il motivo è semplice: da Natale in poi, nei supermercati pandoro e panettone costeranno meno del pane e si lavorerebbe in perdita. Fondo Maltese per colomba pasquale Si dovrà poi raggiungere un accordo sul debito, per il quale il tribunale ha dato una proroga di 60 giorni a partire da inizio novembre. L’obiettivo è di ristrutturare il debito, per complessivi 22,5 milioni di Euro, di cui quasi la metà con le banche e l’altra metà coi fornitori. DA qui in poi, la campagna di Pasqua si potrà creare senza problemi. Il Fondo Maltese investirà 10 milioni di Euro grazie alla mini campagna di Natale che ha portato alla produzione e vendita di un milione e mezzo di prodotti in breve tempo.

