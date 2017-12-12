Home Salute Sciopero dei medici di 24 ore: situazione sanitaria insostenibile

di Redazione 12/12/2017

I medici, i veterinari e i dirigenti sanitari dipendenti del Ssn in tutta Italia hanno aderito allo sciopero indetto per oggi 12 dicembre. Saturi ormai della situazione insostenibile degli ultimi anni, stavolta la protesta è contro i contenuti della Manovra in materia di contratto. Per i sindacati infatti sono intollerabili le politiche attuate dal Governo che non guardano ai bisogni di salute dei cittadini. L’adesione alla "Sanità Day" è molto alta, superando quasi il 70 per cento. Da Roma (dalle ore 11) ad ogni altro capoluogo di Regione italiano, lo sciopero coinvolgerà dottori e dirigenti d’Italia che scenderanno in piazza per manifestare contro le decisioni del Governo. Lo sdegno dei sindacati Le organizzazioni sindacali di veterinari e medici lamentano una carenza di equità e sicurezza, dal momento che ormai la sanità pubblica sta diventando talmente insostenibile da gravare sempre più sulle tasche dei cittadini. Questa situazione di completa mancanza di attenzione nei confronti di medici, di veterinari e di dirigenti sanitari dipendenti del Ssn, ha smesso di dare valenza e peso al lavoro di coloro che fanno continui sacrifici per garantire l'efficienza del servizio sanitario. Il problema del contratto di lavoro Nella Legge di Bilancio 2018 poi, quello che ai medici non va giù, è la staticità del rinnovo del contratto di lavoro. Sono infatti ormai già 8 anni di blocco legislativo, che ha contribuito ad appiattire le figure sanitarie, la loro autonomia, e la loro professionalità. Tutto ciò ha dunque portato ad un'assurda precarietà delle condizioni di lavoro, divenute insostenibili e non commisurate alla effettiva retribuzione, rimasta la stessa dal 2010. I sindacati condannano poi l'assenza di politiche nazionali chiedendo un maggior diritto alla tutela della salute dei cittadini in virtù dell'art. 32 della Costituzione. I governi che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno la colpa della condizione critica e precaria degli ospedali italiani.

