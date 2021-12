Camping Il Veliero a Follonica, la scelta giusta per la tua vacanza in Toscana

La Toscana è una terra meravigliosa, un luogo dove cultura e bellezza naturale si uniscono in maniera unica. Non a caso, sono tantissime le persone che, ogni anno, la scelgono come meta per le proprie vacanze.

Di località a cui fare riferimento ce ne sono numerose. Se si ha intenzione di trascorrere le ferie al mare in una zona amata da tutti, non si può non prendere in considerazione Follonica. Famosa per la Chiesa di San Leopoldo, uno dei più squisiti esempi di unione fra arte architettonica e risultati dell’industria siderurgica, una delle eccellenza della zona, per il Palazzo Granducale e per i ruderi del Castello di Valli, senza dimenticare le spiagge, permette di scegliere tra diverse strutture ricettive di ottimo livello.

Per chi ha in progetto di passare delle indimenticabili vacanze in famiglia, un nome da conoscere è il camping a Follonica il Veliero. Scopriamo assieme qualcosa di più in merito a questa struttura.

Camping il Veliero: la tua vacanza in Toscana a pochi passi dal mare

Il Camping il Veliero a Follonica è una delle strutture ricettive più famose della Maremma. Situato in una località amatissima da chi passa le vacanze al mare – Follonica è Bandiera Blu in virtù dell’alta qualità delle sue acque – permette di scegliere tra due diverse tipologie di soggiorno, ossia quello in tenda, ideale per chi ama le vacanze avventurose, e quello in bungalow, perfetto per chi vuole scoprire la magia della natura toscana senza mettere in secondo piano la comodità.

Vicinissimo al mare, questo camping permette di rilassarsi scegliendo di passare del tempo in un vero e proprio parco acquatico costituito da ben tre piscine. Una di queste, è interamente riservata agli ospiti giovanissimi.

Scegliere questo villaggio per le proprie vacanze può rivelarsi un’idea fantastica se si hanno dei bimbi. Tra i servizi, infatti, è compresa anche l’animazione. Dal mini club e junior club, fino agli spettacoli serali, le occasioni per i più piccoli di divertirsi – e per i genitori di trascorrere qualche ora all’insegna del relax – non mancano di certo.

Una struttura pet friendly

I nostri amici a quattro zampe fanno parte delle nostre famiglie e siamo sempre pronti a regalare loro attenzione e amore. Non a caso, il settore delle vacanze pet friendly ha visto crescere tantissimo i suoi numeri negli ultimi anni. Il Veliero di Follonica è una struttura che risponde alla perfezione a quei criteri fondamentali per poter parlare di vacanze a misura di animale da compagnia.

I nostri amati pet, infatti, vengono ospitati gratis e hanno a disposizione ampi spazi aperti. Tutti i bungalow e le piazzole attrezzate, sono infatti dotati di giardino privato.

Inoltre, il camping si trova poco lontano da alcune delle più apprezzate spiagge pet friendly del litorale maremmano.

Sport, accessibilità e relax in riva al mare

Luogo fantastico per chi ama praticare sport – troviamo, per esempio, un campo da calcetto, uno da basket, uno da beach volley e uno da tennis – questo villaggio immerso nella meravigliosa natura maremmana è noto anche per i suoi ottimi livelli di accessibilità.

Con diversi bungalow e piazzole dotati di bagni per disabili, permette di scegliere, per quanto riguarda la prima tipologia di sistemazione, soluzioni contraddistinte dalla presenza di una pedana per rendere agevole l’ingresso agli ospiti che devono utilizzare la sedia a rotelle.

L’accessibilità è garantita anche in due delle spiagge attrezzate convenzionate con il villaggio.

Relax, mare cristallino, cucina con ingredienti di livello eccellente, ricerca del benessere attraverso lo sport: tutto questo e molto altro è il Camping il Veliero di Follonica, una struttura speciale per chi non vuole perdersi nulla della bellezza di una zona d’Italia che toglie il fiato.