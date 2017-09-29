Home Attualità Cancellato L'Isola Dei Famosi, torna Grande Fratello per sconosciuti senza Alessia Marcuzzi

di Redazione 29/09/2017

Novità in casa Mediaset, L'Isola Dei Famosi potrebbe essere cancellato per dar spazio alla versione tradizionale del Grande Fratello, ovvero quella per sconosciuti. Il progetto però potrebbe partire senza Alessia Marcuzzi? Mediaset cancella L'Isola Dei Famosi, è vero? Negli ultimi giorni sono diversi i rumors che parlando della cancellazione de L'Isola Dei Famosi. Il reality realizzato sull'Honduras dunque potrebbe non andare in onda nel 2018 lasciando spazio al Grande Fratello per sconosciuti, ovvero il format tradizionale. A lanciare la news qualche ora fa è stata proprio la testate TvBlogo, spiegando che attualmente Mediaset ha preso in considerazione questa possibilità per via degli ottimi risultati ottenuti da Ilary Blasi. L'Isola Dei Famosi cancellato per far spazio al Grande Fratello? La programmazione annua di Mediaset potrebbe essere stravolta da un momento all'altro in vista di nuovi e grandi progetti. La seconda edizione del Grande Fratello Vip sta registrando dei risultati notevolmente positivi, però il pubblico continua a sentire la mancanza della versione tradizionale del format. A questo va aggiunto il fatto che l'ultima edizione del L'Isola Dei Famosi ha avuto un piccolo calo di ascolti, nonostante il successo comunque registrato... Dunque qualcosa in casa Mediaset non quadra, che sia il caso di dare più spazio al Grande Fratello? Al momento tutte le opzioni sono al vaglio. Cancellata L'Isola Dei Famosi per il Grande Fratello, ma senza Alessia Marcuzzi? La cancellazione de L'Isola Dei Famosi a favore del Grande Fratello però non ha un risvolto positivo per Alessia Marcuzzi che potrebbe non tornare alla conduzione. Secondo TvBlogo infatti al timone dello show dovrebbe rimanere comunque Ilary Blasi, quasi una sorta di premio per il successo della versione Vip del reality. I rumors al momento però non sono stati ancora confermati, per conoscere nel dettaglio se è solo frutto di qualche voce di corridoio sbagliata dobbiamo aspettare la fine del Grande Fratello Vip.

