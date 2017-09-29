Amici 2017 news, Maria De Filippi in diretta il sabato pomeriggio?

Sta per tornare Amici di Maria De Filippi, l'edizione numero 17 segna il ritorno alle origini perché potrebbe esserci la diretta del sabato pomeriggio e anche dello speciale serale.

Amici 17, torna la diretta del sabato pomeriggio: la decisione di Maria

È quasi tutto pronto per la diciassettesima edizione di Amici e Maria De Filippi ha deciso di provare a riportare il talent alle origini per quanto riguarda la diretta del sabato pomeriggio. Come sappiamo infatti lo show veniva registrato e i telespettatori avevano mostrato una certa insofferenza visto che dalla settimana precedente si conoscevano tutti i dettagli. Perdendo l'effetto curiosità che solo il live può offrire c'era stato anche un calo dello share. Davidemaggio.it ha però svelato che Amici 17 il sabato pomeriggio sarà in diretta senza fornire ancora una data di inizio.

Anticipazioni Amici 2017-18, stop alle puntate registrate

Maria de Filippi occuperà il sabato pomeriggio proprio come un tempo accontentando le richieste dei telespettatori. Davidemaggio.it ha ipotizzato che questa decisione verrà applicata anche al serale ma al momento la certezza riguarda solo lo speciale settimanale. Lo scorso anno le puntate del serale non sono state mandate in diretta perché c'erano delle coreografie spettacolari e improponibili durante un live. Una cosa è certa, se il serale verrà trasmetto in diretta sentiremo meno urla del pubblico perché quell'effetto sonoro tipo 'galline nel pollaio' è davvero difficile da sopportare.

Amici 2017 prenderà il via su Real Time tra qualche settimana e alla guida ci sarà la collaudata coppia composta dagli ex ballerini del programma, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino. Verranno mandati in onda i casting e le fasi finali delle selezioni. Solo a fine novembre conosceremo la classe di Amici 2017-18 e vedremo gli speciali del sabato pomeriggio in diretta. Per il serale invece dobbiamo attendere marzo-aprile 2018. E forse dovremo dire addio ad Emma Marrone ed Elisa come coach visto che le ultime notizie si concentrano sulla loro lite. Noi vi aspettiamo presto per nuove anticipazioni su Amici 17.