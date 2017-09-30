Oroscopo Branko di oggi: amore, salute e lavoro per tutti i segni

Cosa dicono le stelle per la giornata di sabato 30 settembre 2017? Scopriamolo subito con l’oroscopo di Branko. L'astrologo istriano anche oggi ha stilato per Il Messaggero le previsioni su amore, lavoro e salute. E se non l'avete ancora fatto, leggete l'oroscopo del mese di ottobre di Branko! Movimenti astrali molto importanti che iniziano già da oggi.

ARIETE: Avete superato il primo quarto grazie alla vostra capacità di intermediare, ma siete stati fortunati perché quando è arrivato il momento delle verifiche non vi hanno chiesto alcuna spiegazione. Continuate ad essere prudenti per le collaborazioni perché Mercurio è vicino a Giove sino al 17.

TORO: Il campo del lavoro e del guadagno sono arricchiti dalla congiunzione tra Giove e Mercurio in Bilancia. Le entrate maggiori provengono dalla vendita delle proprietà. Attenzione alla luna negativa oggi 30 settembre 2017 che vi renderà poco pazienti nei confronti di famiglia e amore.

GEMELLI: I venticelli inaspettati cambiano all'improvviso la situazione, una vera fortuna. Mercurio in Bilancia è accompagnato dalla Luna in Acquario e se eravate rimasti senza respiro avrete una bella bocca d'ossigeno. Attenti a Marte che si diverte a separare i coniugi.

CANCRO: Mercurio in Bilancia sarà veloce sino al giorno 17 ma si trova molto vicino a Giove rendendo finanze e affari delicate e poco sicuri. I problemi legali e burocratici che sembravano risolti torneranno a bloccarvi. Entro dicembre ci saranno questioni ereditarie da affrontare.

LEONE: Nella notte la Luna è passata in opposizione e nella vita di coppia può esserci qualche discussione, nulla di drammatico ma l'idillio si interromperà. L'effetto su chi è single però è diverso perché all'improvviso diventeranno oggetto di desiderio e saranno corteggiati. Soldi in arrivo.

VERGINE: Il finale di settembre sarà straordinario anche se nel cielo ci sono delle nubi e scende la pioggia. Domani però ci sarà Mercurio in Bilancia, una posizione ottima cui seguirà Giove in Scorpione. Per l'amore c'è Marte che proprio non sopporta il vostro disinteresse dovete donarvi senza chiedere nulla in cambio.

BILANCIA: Gli uomini sono molto distratti, quindi spetta alle donne avanzare delle proposte e fare il primo passo. Nella notte Mercurio è arrivato nel vostro segno e questo transito è benedetto dalla coppia Luna e Acquario che vi renderà super fortunati. Perché non approfittarne.

SCORPIONE: Un segno solitario, soprattutto quando si mette di mezzo la Luna. È solo nel silenzio che si trovano le soluzioni migliori e l'ispirazione per un futuro migliore. Mercurio è ancora in attesa nel segno che vi precede ma dovete superare la Luna in Acquario che vi rende sensibili.

SAGITTARIO: Il transito di Mercurio in Vergine dove ci sono Venere e Marte comporta diverse discussioni in amore. La posizione però resta produttiva e l'aspetto positivo con Saturno favorirà nuove occasioni di successo. Amore di coppia molto poetico. Giornata di incontri e viaggi.

CAPRICORNO: Venere è in aspetto positivo per l'amore ma il pianeta impone una cura maggiore per il corpo. Nascono e crescono da sole le iniziative che sono avviate sotto il primo quarto quindi non preoccupatevi troppo per Mercurio negativo in Bilancia. Difendetevi dalle critiche che arrivano sul lavoro.

ACQUARIO: Oggi 30 settembre 2017 la fortuna è dalla vostra parte ma è sempre meglio essere scaramantici. La Luna nel segno splende e dà una scossa a Giove e a Saturno. Urano invece vi rende irresistibili in amore e ci saranno ottime occasioni di lavoro all'estero. Preparate le valigie.

PESCI: Prosegue il ritorno di Mercurio positivo, quindi cercate di dedicarvi alle vostre attività con impegno e dedizione, due qualità che vi contraddistinguono. Giove però vi autorizza a sperare anche nella fortuna. Migliora la salute, ma praticate attività fisica con cautela.