Cancro al seno: c’è un legame con le tinture per capelli?

I prodotti per i capelli aumentano il rischio di cancro al seno? Un nuovo studio americano ha cercato di dare una risposta a questa domanda. Le indagini condotte sino a questo momento non hanno mai fatto chiarezza sulla questione ma i risultati dell’ultima ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Carcinogenesis evidenziano che c’è un legame anche se si tratta di dati parziali e sono necessari ulteriori approfondimenti.

Lo studio è stato condotto a New York e nello stato del New Jersey e ha avuto come protagoniste circa 4mila donne sia bianche che afroamericane. A 2.280 donne era stato riscontrato un tumore al seno mentre 2.205 di loro erano sane. Interessanti i dati sull’utilizzo di prodotti per capelli come tinture e liscianti chimici e il rischio di cancro alla mammella. Per gli autori dello studio infatti c’è un aumento del rischio di carcinoma mammario del 51% tra le donne afroamericane che hanno usato tinture scure, mentre tra quelle bianche si arriva al 74% con un’incidenza maggiore se si utilizzano insieme tinture e prodotti liscianti.

Il Corriere della Sera ha intervistato l’esperta Stefania Gori, direttore del Dipartimento di Oncologia dell’ospedale di Verona e presidente dell’Associazione Italiana Oncologia Medica che ha specificato che i meccanismi di azione non sono noti. Una delle ipotesi è che all’interno di questi prodotti ci siano sostanze cancerogene come le ammine aromatiche che se vengono assorbite dall’organismo possono causare dei danni al Dna. I prodotti per capelli potrebbero essere fonti di sostanze che interferiscono con il meccanismo di regolazione ormonale ma nello studio pare che non siano stati valutati i componenti. Non essendoci una risposta precisa quindi l’esperta raccomanda un uso responsabile di prodotti per capelli e cosmetici.