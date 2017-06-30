Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele si sono lasciati: il re di Enjoy balla solo

È finita tra Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele! La coppia social che per due anni ha ballato insieme si è separata. Non c’è ancora la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati ma da circa un mese non ci sono più selfie di coppia sui loro profili Instagram, l’ultimo lo scorso mese pubblicato da Giorgia Gabriele. Gianluca Vacchi invece appare sempre in compagnia della figlioccia Ginevra.

Il re della bella vita dunque è rimasto senza la sua regina ma la principessina bionda ha già conquistato i follower di Mr. Enjoy. La rottura con Giorgia Gabriele però non può passare inosservata perché i balletti di coppia hanno fatto impazzire milioni di persone in tutto il mondo. E come dimenticare le avventure di Gianluca Vacchi e fidanzata tra case da sogno, jet privati e vacanze che noi comuni mortali possiamo vivere solo nelle brochure delle agenzie di viaggi.

Giorgia Gabriele è impegnata nella sua nuova attività con un marchio di moda, probabilmente ha deciso di tuffarsi a capofitto nel lavoro. Gianluca Vacchi invece tranne qualche serata, ha messo le pantofole e si è trasferito in quello che considera il suo rifugio casalingo per staccare. Non è un bel periodo però per Gianluca Vacchi che balla da solo anche sul lavoro, secondo le indiscrezioni del settimanale Novella 2000, Mirko Scarcella, il collaboratore più fidato nonché socio in affari lo avrebbe abbandonato.