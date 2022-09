Il rapper tha Supreme, noto anche come thasup, ha rilasciato il suo nuovo disco, il titolo è C@ra++ere s?ec!@le (Carattere speciale), e si tratta del secondo album in studio del rapper dall’inizio della sua carriera, dopo 23 6451 (Le basi) del 2019, progetto di grande successo che si colloca tra i migliori dischi italiani di quella stagione. L’album Carattere Speciale conta 20 brani, per un totale di 55 minuti di ascolto, ed è tra i più attesi del momento grazie alle collaborazioni del rapper thasup tenute in parte segrete fino al momento del rilascio dell’album il 30 settembre alle ore 1:00. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Carattere Speciale, il nuovo album di Tha Supreme, a proposito di tracklist, feat. e dove ascoltarlo.

tha Supreme prima di Carattere Speciale: canzoni e successi

Nonostante C@ra++ere s?ec!@le sia solo il secondo album rilasciato da tha Supreme, il rapper è già ben noto ed affermato nel panorama rap italiano: il giovane thasup viene illuminato dai riflettori per la prima volta nel 2017, quando produce per Salmo il singolo Perdonami, che ha raggiunto la prima posizione nella Top Singoli. Pochi mesi dopo, sempre nel 2017, tha Supreme, che vanta ora due interi album, di cui Carattere Speciale è tanto nuovo quanto atteso, rilascia il suo primo singolo in assoluto: 6itch. Da lì inizia l’ascesa al successo: compare infatti in diversi pezzi del famoso Machete Mixtape 4, e a consolidare ulteriormente la sua notorietà sono le numerose collaborazioni con nomi di spicco del rap italiano: Gemitaiz, Marracash, Nitro, Lazza, e molti altri.

Carattere Speciale e i tanto attesi featuring del nuovo disco di tha Supreme

Tornando a C@ra++ere s?ec!@le, il nuovissimo disco del giovane rapper tha Supreme prevede 10 featuring, alcuni dei quali erano già stati resi noti, tra cui quello con Lazza e Sfera che anticipano i colleghi con s!r!, il primo singolo di Carattere Speciale disponibile già dal 15 luglio.

Adesso che il disco di thasup è disponibile su tutte le piattaforme streaming, sono state svelate tutte le tracce featured di cui sicuramente si sentirà molto parlare. Carattere Speciale prevede infatti la partecipazione di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Rkomi, i Pinguini Tattici Nucleari, Salmo, e ancora Tananai, Mara Sattei, Coez, Shiva e Rondodasosa, oltre ai già rivelati Lazza e Sfera Ebbasta.

Tracklist di Carattere Speciale, il nuovo album di tha Supreme

Di seguito, è riportata la tracklist di Carattere Speciale, il nuovo album di tha Supreme:

mar+e okk@pp@ !ly feat. Coez l%p feat. Mara Sattei _bilico_ r() t() nda feat. Tiziano Ferro ye@h feat. Shiva come t! vorre! rock & rolla feat. Rkomi molecole (interlude) sci@ll@ feat. Tananai r!va feat. Pinguini Tattici Nucleari mi @mi o è f@ke s!r! feat. Lazza, Sfera Ebbasta b@by nel bed cas!no nella m!a testa feat. Salmo w¬ ah c!ao feat. Rondodasosa + bla se c’è bling m%n

Dove ascoltare Carattere Speciale di tha Supreme

Non resta che considerare dove ascoltare Carattere Speciale di tha Supreme. C@ra++ere s?ec!@le, il nuovo disco di tha Supreme, è disponibile su Spotify, Amazon Music, Apple Music, Tim Music, Tidal, e scaricabile da iTunes. È inoltre possibile acquistare il CD Deluxe autografato e i vinili.