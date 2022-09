Rotonda: testo e significato della canzone di Tha Supreme con Tiziano Ferro presente nell’album Carattere Speciale

Rotonda (stilizzato come r()t()nda all’interno dell’album) è una nuova canzone di Tha Supreme e contenuta all’interno del secondo album in studio del rapper, trapper e producer italiano, Carattere Speciale (c@ra++ere s?ec!@le). Il brano in questione vede un’insolita collaborazione tra Tha Supreme e Tiziano Ferro, per quel che concerne la realizzazione del ritornello e la prima strofa del brano. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del testo e del significato di Rotonda, canzone di Tha Supreme con Tiziano Ferro.

Rotonda: la collaborazione tra Tha Supreme e Tiziano Ferro all’interno della canzone

Rotonda è una nuova canzone di Tha Supreme contenuta all’interno dell’album Carattere Speciale; si tratta sicuramente di un qualcosa di molto originale, dal momento che Tha Supreme – per la realizzazione del suo album – ha scelto delle collaborazioni che non sempre si addicono al mondo del rap e della trap italiana; Tiziano Ferro, dal suo canto, è sempre stato molto versatile, dunque non sorprende fino in fondo vederlo in collaborazione con un giovane di grande talento.

Testo di Rotonda, nuova canzone di Tha Supreme con Tiziano Ferro

[Intro: Tiziano Ferro, thasup, tha sup & Tiziano Ferro]

Uh-uh, oh-uh-uh-uh

Yeah, non ha spigoli una rotonda

Ah, se non cambi tu non sarà lei a farti sbattere

Contro un muro di gomma

Yeah, torni indietro non devi mai farti abbattere

[Ritornello: Tiziano Ferro]

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro’

Stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso ‘sto senso di me

[Strofa 1: Tiziano Ferro, tha sup, tha sup & Tiziano Ferro]

Sono okay (Okay)

Non voglio press (No press)

Frate’ te perdi i capelli a pensare solo al cash

Bro-brother, non ti ascolterà nessuno se

Parli a bassa voce anche quando parli con te

Uh-eh

[Pre-ritornello: Tiziano Ferro, thasup]

Non ha spigoli una rotonda (No)

Se non cambi tu non sarà lei a farti sbattere

Contro un muro di gomma, еh (Ah)

Torni indietro non devi mai farti abbatterе

[Ritornello: tha sup, Tiziano Ferro, tha sup & Tiziano Ferro]

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro’

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro’

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso ‘sto senso di me

Rotonda significato del brano di Tha Supreme feat. Tiziano Ferro

Come sempre, i testi di Tha Supreme spiccano per una certa complessità del testo, dettata sia dai numerosi riferimenti metaforici inseriti dal trapper e rapper italiano, sia da un linguaggio che non tutti sono in grado di comprendere. All’interno di Rotonda, nuova canzone di Tha Supreme feat. Tiziano Ferro, uno dei riferimenti più chiari è quello a Internet, nelle barre ‘Sta gente, eh-yeah, ha bad vibes (Ha bad vibes) / Internet (Internet), è uno smile / Per un like, poi sei sad, eh, yeah.

Il riferimento è al mondo di Tha Supreme, che ha lanciato il trapper e producer costituendo un grandissimo successo. Tha Supreme, infatti, non si era mai esibito dal vivo ed era apparso solo in un videoclip del rapper Salmo, di cui è stato produttore per alcune canzoni.