Carlo Cracco ristorante troppo lussuoso, quanto costa il menù?

di Redazione 02/03/2018

Programmi come MasterChef ci hanno permesso di conoscere alcuni dei cuochi stellati italiani di cui molti di noi magari ignoravano l'esistenza. Carlo Cracco ristorante, ad esempio, è diventato un punto di ritrovo per le cene dei vip milanesi, come dimostrato dalle Instagram Stories pubblicate da Fedez e Chiara Ferragni ormai abituali clienti del cuoco. Qualcuno però ha definito il ristorante di Carlo Cracco troppo lussuoso... Sapete quanto costa il menù? Carlo Cracco MasterChef, quello che non sapete Durante le varie edizioni di MasterChef Italia abbiamo avuto modo di conoscere Carlo Cracco sotto molteplici, primo fa tutti quello da cuoco forse non eccessivamente cattivo... Lo stesso Carlo Cracco più volte ha preferito aiutare i concorrenti di MasterChef, regalando preziosi consigli. In questo frangente però i giornali di gossip hanno raccontato di verse aneddoti riguardanti Cracco dal titolo "Quello che non sapete". Un esempio classico per capire quanto stiamo dicendo è il suo recente matrimonio con la moglie Irene, arrivato dopo anni di convivenza... Una cerimonia che qualcuno ha definito un vero e proprio epilogo romantico per la loro relazione d'amore. Carlo Cracco il nuovo cuoco dei vip? In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere alcuni personaggi famosi che curano "lo stile di vita" dei vip, o più semplicemente curano i locali in di città come Roma e Milano. In questo elenco ormai figura anche lo chef Carlo Cracco ristorante che si trova nel cuore di Milano, situato in Galleria Vittorio Emanuele II. Già questo inverno abbiamo avuto modo di vedere come ristorante di Carlo Cracco è stata la location preferita di Fedez e Chiara Ferragni per le loro cene infrasettimanali... Un qualcosa che ha tirato le persone comuni, le quali anche per una sera hanno voglia di concedersi una cena in un ristorante di lusso. Ma quanto costa il menù del ristorante di Carlo Cracco? Carlo Cracco ristorante menù: prezzi da capogiro Secondo quanto reso noto dalla stampa nazionale oltre che a quella milanese, sembrerebbe che il ristorante di Carlo Cracco sia ambito ma comunque alla fuori dalla portata di tante persone. In queste ultime ore 6:00 intensificata la ricetta sul web riguardante Carlo Cracco ristorante menù, grazie al quale molti utenti hanno scoperto i prezzi alle stelle in posti da cuoco di MasterChef. I prezzi da capogiro certi per il menù sia girerebbero intorno alle centinaia di euro, una scelta che ha delimitato i possibili clienti che hanno voglia di regalarti una cena nel ristorante di Carlo Cracco.

