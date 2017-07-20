Home Intrattenimento Carmen Rimauro, frecciatina ad Alessio Bruno dopo Temptation Island?

di Redazione 20/07/2017

Il post su Instagram sembra essere rivolto al fidanzato di Valeria Bigella Temptation Island 2017, il reality show delle coppie ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, sta entrando nel vivo. Dopo Riccardo e Camilla e il falò di confronto di Ruben e Francesca, tutti sono in attesa di capire cosa succederà nelle prossime puntate del reality ambientato in un resort in Sardegna. Il programma, ora in onda su Canale5, è stato già registrato, quindi tutti i protagonisti sono tornati a casa, padroni di usare i social. E proprio spulciando il profilo Instagram della tentatrice Carmen Rimauro che si è scoperto un post indirizzato verso Alessio Bruno, fidanzato di Valeria Bigella nel programma. Una frecciatina al vetriolo che può essere interpretata come indizio su come è andata a finire tra Valeria e Alessio. Temptation Island 2017: Carmen Rimauro bacchetta Alessio Bruno Valeria Bigella e Alessio Bruno sono fidanzati da quasi 5 anni e, oltre a convivere, hanno anche un’attività insieme. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island per capire se la voglia di maternità e di matrimonio di Valeria potesse avere seguito. Sin dai primi momenti in cui Alessio si è trovato con le tentatrici nel Villaggio delle Fidanzate, l’attenzione è caduta sulla ex corteggiatrice di Manuel Valicella, tanto che nell’ultima puntata si sono spinti oltre alle semplici carezze e provocazioni, tanto che Alessio ha voluto chiedere il confronto davanti al falò. Valeria, decisa a fargliela pagare fino alla fine, ha rifiutato, chiedendo al fidanzato più tempo per riflettere dopo aver visto il video in questione. Carmen e la coppia sono tornati a casa, non si sa se da separati o insieme, ma su Instagram l’ex corteggiatrice si è sfogata, pubblicando un post che sa di frecciatina: “un giorno realizzerai che c’è una ragione per ogni persona che hai incontrato. Qualcuno ti metterà alla prova, qualcun altro ti userà e altri ti insegneranno qualcosa…e qualcuno tira fuori il meglio di te!”

