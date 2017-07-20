Home Attualità Buonanotte amore mio, immagini e frasi d’amore da mandare su WhatsApp

Buonanotte amore mio, immagini e frasi d’amore da mandare su WhatsApp

di Redazione 20/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Salutare la persona amata augurandole una buona notte: mentre chi è vicino possono farlo con un bacio, chi abita lontano dal proprio partner può ricorrere agli sms o ad applicazioni come WhatsApp per inviare immagini, messaggi d’amore e frasi per dire buonanotte amore mio. Dediche per la persona amata prima di dormire Alzi la mano chi non vorrebbe trovarsi sul proprio smartphone uan bella frase d’amore prima di andare a dormire, specialmente quando la persona amata è lontana. Chi vive in coppia può darsi un bacio o dormire abbracciati, ma chi ha il partner lontano deve accontentarsi di poche parole dette al telefono o via WhatsApp. Perché non inviare immagini e frasi d’amore per dire Buonanotte Amore Mio. Frasi per sms e WhatsApp per dire Buonanotte amore mio Molte persone sottovalutano il momento della buonanotte, non è che, visto che si dorme, sia inutile inviare un pensiero carino attraverso SMS o app. Anzi, potrebbe essere veramente molto romantico scrivere un messaggio con le parole giuste, o inviare immagini romantiche per salutarsi nel modo più dolce. Per chi non è avvezzo alle carinerie e non vuole correre il rischio di essere sdolcinato all’eccesso, ecco una carrellata di frasi prese da Internet per dire buonanotte amore mio col giusto grado di miele: -In questo momento vorrei essere quel raggio di luna che filtra dalla tua finestra, in modo da potermi avvicinare a te e sussurrarti “buonanotte tesoro mio”. -È arrivato il momento di andare a letto, esci dai miei pensieri ed entra nei miei sogni: buonanotte amore mio. -Da quando ti conosco non ho più paura del buio: sei la luce che illumina le mie notti! Buonanotte. -Buonanotte amore mio: ci incontriamo tra poco nei nostri sogni. Buonanotte Amore Mio, immagini e GIF WhatsApp Per chi non si sente sicuro a scrivere frasi d’amore, si può augurare la buonanotte alla dolce metà anche per mezzo di immagini da inviare su WhatsApp. Basta digitare su Google Buonanotte Amore Mio per avere l’imbarazzo della scelta, da quelle con gli animali, alle più romantiche, persino quelle più scherzose e divertenti. Stanotte, pronti a fare la sorpresa prima di andare a letto!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp