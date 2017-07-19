Desirèe Popper dopo Uomini e Donne pronta per il cinema con Sorrentino
di Redazione
19/07/2017
Desirèe Popper alla ribalta dopo Uomini e Donne! Per l'ex tronista non arriva l'amore ma bensì il cinema... A quanto pare la bellissima Popper ha letteralmente stregato Sorrentino, scopriamo insieme perché. Desirèe Popper pronta per un estate da urlo ma non grazie all'amore. Come ben ricordiamo l'esperienza a Uomini e Donne non si è rivelata come sperava l'ex tronista che ha deciso di lasciare da sola lo show. Nell'arco di questi mesi Desirèe Popper è stata super criticata, oltre che esser difesa dai suoi fan che non l'hanno abbandonata per un solo istante. In ogni caso non appena si sono spenti i riflettori di Uomini e Donne Desirèe Popper ha deciso di allontanarsi dalle scene del gossip italiano, concentrandosi sul lavoro e concedendosi qualche giorno di vacanza in Italia e all'estero. A quanto pare però a breve potrebbero arrivare delle novità importanti per l'ex tronista. Desirèe Popper si è dunque fidanzata? Assolutamente no, l'ex tronista è rimasta fedele alla sua posizione da single, sembrerebbe infatti che trovare l'uomo giusto per lei sia un'impresa ardua. Nel frattempo però Desirèe Popper avrebbe conquistato il cuore del noto regista Paolo Sorrentino che le avrebbe addirittura proposto una parte nel suo nuovo film. Niente amore per Desirèe Popper dopo Uomini e Donne, in compenso però arriva il cinema con Paolo Sorrentino. Secondo alcuni rumors infatti l'ex tronista potrebbe salpare sul nuovo set cinematografico insieme alla bonas Laura Cremaschi e Toni Servillo. La notizia è stata data dal magazine online IlVicoloDelleNews e non ancora confermata da Desirèe Popper. La domanda che sorge spontanea è: come mai tanta riservatezza?
Articolo Precedente
Carmen Rimauro, frecciatina ad Alessio Bruno dopo Temptation Island?
Articolo Successivo
Dieta estate 2017, perdere peso con colazione abbondante
Redazione