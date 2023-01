Chi è Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame

Lo sciopero della fame di Alfredo Cospito ha destato gli anarchici. In carcere da più di 10 anni, ne ripercorriamo filosofia e reati.

Chi è Alfredo Cospito, ideologo della Fai-Fri

Alfredo Cospito, classe 1967, è un militante anarchico insurrezionalista.

L’anarchismo è una filosofia politica che si oppone all’autorità dello Stato, teorizza infatti che esso sia dannoso e non necessario. L’insurrezionalismo, invece, sostiene la possibilità di attaccare Stato e Capitale in ogni momento.

Nel 2014 Cospito è stato condannato a 10 anni e 8 mesi per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Mentre era già detenuto, l’anarchico è stato accusato anche di aver disposto due ordigni esplosivi nei pressi della Scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2006. Solo per una casualità, l’esplosione non ha causato vittime né feriti.

Nell’aprile del 2022, ad Alfredo Cospito è stato applicato il 41 bis, che impone un particolare regime penitenziario definito anche “carcere duro”. La decisione è stata motivata dall’identificazione di Cospito come “capo e organizzatore di un’associazione con finalità di terrorismo”, ovvero la Fai-Fri: Federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale.

I magistrati hanno concluso che lo scambio epistolare intrattenuto da Cospito con l’esterno, lo mantenesse in contatto con la Fai, e perciò costituisse un pericolo per la sicurezza.

Nel luglio del 2022, la Cassazione ha poi riformulato le accuse nei confronti di Alfredo Cospito, accusando l’anarchico di strage contro la sicurezza dello Stato. Questo reato prevede il cosiddetto ergastolo ostativo, anche definito “fine pena mai”.

Lo sciopero della fame di Alfredo Cospito e gli attentati degli anarchici

Il nome dell’anarchico Alfredo Cospito torna sulle pagine dei giornali perché lo scorso ottobre ha iniziato uno sciopero della fame affinché gli venga revocato il 41 bis. Lo sciopero va avanti ormai da più di 100 giorni e le sue condizioni di salute risultano molto precarie.

Proprio a sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis si stanno mobilitando gli anarchici italiani e non solo, con attacchi alle sedi diplomatiche italiane di Berlino e Barcellona. Secondo gli inquirenti anche l’attentato contro Susanna Schlein, dell’ambasciata italiana ad Atene, rivendicato dagli anarchici greci, avrebbe a che fare con Alfredo Cospito.

Infine, a Roma, gli anarchici sono scesi in piazza per protestare, non sono mancati scontri violenti con le forze dell’ordine.