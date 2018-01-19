Home Salute Caso Tbc a Sondrio, sette casi di contagio tra adolescenti

di Redazione 19/01/2018

Dopo la segnalazione di un caso di Tbc a Sondrio per una ragazza di 16 anni che è iscritta all’Istituto tecnico De Simoni, il dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Ats Montagna si è mobilitato per gli interventi di prevenzione e profilassi in tutta la Regione Lombardia. La ragazza che ha contratto la Tbc è una giovane di origini straniere che frequenta l'istituto superiore nella cittadella scolastica. E' stato dunque necessario avviare il protocollo sanitario andando a controllare tutte le persone che sarebbero entrate in contatto con la sedicenne La segnalazione è partita lo scorso 22 dicembre 2017, ed è scatta immediatamente l’inchiesta epidemiologica che ha consentito subito di individuare le persone che hanno avuto a che fare con la ragazza, fino a respirarne a stretto contatto la stessa aria. Tbc a Sondrio, profilassi e controllo tra amici e familiari Le persone interessate, ovviamente a prescindere dai familiari, sono i compagni di classe ed i docenti della stessa classe del caso. Pare che lo scorso 12 gennaio c'è stato appunto un incontro a scuola con la presenza del dirigente scolastico, gli insegnanti della classe e i genitori dei compagni della ragazza, per dare notizia di tutte le azioni di prevenzione attivate. Qualche giorno fa poi è stato effettuato anche il test di screening antitubercolare, anche detto test di Mantoux, a cui sono stati sottoposti tutti i 20 compagni di classe di cui 7 sono risultati positivi al test. I docenti, invece, effettueranno il test Mantoux nella giornata del 19 Gennaio e ne avranno lettura il 22. La positività al test non significa per forza che il soggetto sia contagiato ma solo che ha avuto contatto con il bacillo della tubercolosi e dunque non risulta contagioso, può vivere serenamente e non occorre mettersi in isolamento. Anzi coloro che sono risultati positivi al test della Mantoux saranno sottoposti al percorso terapeutico secondo la normativa in vigore.

