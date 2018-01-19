Home Intrattenimento Romina Power Instagram, la risposta sull'addio tra Loredana Lecciso e Al Bano

Romina Power Instagram, la risposta sull'addio tra Loredana Lecciso e Al Bano

di Redazione 19/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano Carrisi per colpa di Romina Power? Arriva la risposta dell'artista americana attraverso il suo profilo Instagram. Romina Power replica su Al Bano e Loredana Lecciso Il triangolo no, non lo avevo considerato cantava Renato Zero, e in questi giorni tiene banco proprio il presunto trio amoroso composto da Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power. Tutta questa attenzione mediatica si è catalizzata dalla notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno e riportata dal settimanale Oggi, che la bionda pugliese avrebbe lasciato dopo 18 anni di convivenza il cantautore di Cellino San Marco e, a sorpresa, dietro a questa rottura ci sarebbe lo zampino dell'ex moglie Romina. E la Power stanca di vedere associato il suo nome a notizie molto discutibili, ha deciso di replicare su Instagram per tentare di mettere a tacere le malelingue. Cosa ha dichiarato? Sfogo di Romina Power su Instagram Giovedì 18 gennaio 2018 Romina Power ha deciso di confidarsi sui social affidandosi al suo profilo Instagram. L’artista ha postato un messaggio con scritto "Tutti ne parlano e nessuno lo sa!" e correlato da bla bla bla ed emoticons. Ovviamente tutti i suoi followers e non hanno chiaramente interpretato la sua reazione come uno sfogo contro coloro che l'hanno accusata di essere l'unica responsabile della rottura tra l'ex marito e Loredana Lecciso. Il post è diventato virale in poche ore, ottenendo 3mila like e numerosi commenti. Loredana Lecciso gelosa di Romina Power? Secondo quello che è stato riportato sul settimanale di gossip Oggi, la Lecciso si sarebbe allontanata da Cellino San Marco rifugiandosi nell'abitazione del fratello a Pavia, stanca della presenza ingombrante della Power nel rapporto di coppia tra lei e il Carrisi. Inoltre non avrebbe digerito le diverse foto che l'italo-americana ha postato su Instagram che la ritraggono felice e abbracciata al suo ex marito. Anche le dichiarazioni fatte prima a Verissimo e successivamente anche a Domenica In avrebbero fatto traboccare il vaso. Arriverà la replica dell’ex showgirl o il silenzio sarà la sua risposta?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp