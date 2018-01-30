Tide Pod, la mania di mangiare detersivo porta i teenager al coma
di Redazione
30/01/2018
La Tide Pod Challenge, cioè la mania di ingerire capsule di detersivo liquido, sta spopolando in America tra i teenagers, i quali però non considerano il rischio di salute che corrono. E infatti, poiché provoca degli effetti collaterali gravissimi, alcuni adolescenti sono finiti in coma.
La mania degli adolescenti e la loro incoscienzaGli adolescenti americani in questi periodo sono super attratti da questa assurda voglia di buttar giù capsule di detersivo liquido. L’allarme è nato si negli Stati Uniti, ma il pericolo che si diffonda negli altri paesi c'è. Sono state dozzine gli avvertimenti circa il pericolo della Tide POD challenge eppure il fenomeno continua a diffondersi. Anzi, il Centro Antiveleni degli Stati Uniti ha ricoverato già 86 casi di avvelenamento nel giro di tre settimane. E i dati sono piuttosto preoccupanti se si considera che a parte l'intossicazione allo stomaco si rischia anche il coma. Il problema più grande è che pur avendo cercato di persuadere a mettere in pratica questa sciocca sfida, l'American Association of Poison Control Centres, ha calcolato già 113 casi di ingerimento volontario del detersivo liquido.
Il detersivo, un concentrato tossico che provoca il comaOggi come oggi i detersivi venduti sono sempre più potenti. Ma, in particolare, hanno una maggiore concentrazione e dunque un maggior pericolo. Daniel Rusyniak, direttore medico del Centro antiveleno dell'Indiana ha spiegato che «Puoi farci un intero carico di bucato con una sola capsula di detersivo. Questo perché i detergenti sono estremamente concentrati». Di conseguenza gli effetti collaterali sono rischiosi. Essi possono essere vari a seconda della quantità ingerita, dell’età, del peso corporeo e della salubrità del corpo al momento dell'ingerimento. Tra i vari sintomi oltre al bruciore all’apparato digerente, all'irritazione, alla possibilità convulsioni, si può arrivare ad una polmonite con problemi respiratori fino a giungere al coma. E infatti Rusyniak ha dichiarato in conclusione che «Alcuni degli ingredienti contenuti all'interno di quei pacchetti possono causare depressione del Sistema Nervoso Centrale. Possono farti sentire assonnato. Ci si può addormentare al punto che alcuni ragazzi hanno dovuto indossare i ventilatori perché erano in coma e incapaci di respirare da soli».
Redazione