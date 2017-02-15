Home Attualità C'è posta per te Anticipazioni ospiti sabato 18 febbraio 2017: il ritorno di Luciana Littizzetto

di Redazione 15/02/2017

C'è posta per te ritornerà su Canale 5 questo sabato 18 febbraio 2017capitanata come sempre da Maria De Filippi, reduce dal successo di Sanremo 2017. Ma chi troveremo tra gli ospiti nel corso della nuova puntata? Le anticipazioni però riguardano solo ed esclusivamente il ritorno di Luciana Littizzetto... Chi avrà mandato a chiamare questa volta? C'è posta per te anticipazioni nuova puntata: Luciana Littizzetto invia la posta a Simona Ventura? Per la gioia dei suoi fan Maria De Filippi ha ripreso tutti i suoi quotidiani impegni e questo fine settimana sarà anche il turno di Amici e soprattutto di C'è posta per te. Dopo aver scoperto la vena comica e ironica di Queen Maria i suoi sostenitori sperano di trovarla molto più leggera alla conduzione dei due show. Secondo alcune anticipazioni però la nuova puntata di C'è posta per te si presenta già piena di momenti divertentissimi, i quali vedranno protagonista Luciana Littizzetto. La comica satira questa settimana a chi avrà inviato la sua posta? L'opzione riguardante il ritorno di Belen Rodriguez è stato già escluso, anche perché la showgirl attualmente è fuori l'Italia con Andrea Iannone... La posta questa volta sarà diretta ad altre due grandi nomi dello spettacolo italiano: la nota conduttrice Simona Ventura e l'attrice Rocio Munoz Morale. Le tre donne però non saranno le uniche protagoniste di C'è posta per te questo sabato... C'è posta per te ospiti nuova puntata: Bradley Cooper tra i protagonisti dello show di Maria De Filippi Nell'arco della puntata di C'è posta per te, che andrà in onda sabato 18 febbraio 2017, troveremo numerosissimi ospiti insieme a Maria De Filippi tra cui Stefano De Martino, Gerry Scotti e molto probabilmente anche Alessandra Amoroso ma non solo... Come vuole la regola del programma ovviamente non mancherà il grande ospite internazionale che questa settimana sarà l'attore e sex symbol americano Bradley Cooper, attualmente fidanzato con la modella Irina Shayrk (Ndr. La modella è nota anche per aver affiancato Carlo Conti in occasione del Sanremo 2016).

