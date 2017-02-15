Isola dei Famosi 12 anticipazioni: Massimo Ceccherini resta? I nomi dei nuovi naufraghi per evitare la chiusura
di Redazione
15/02/2017
L’Isola dei Famosi 12 non ha conquistato il pubblico come le edizioni passate: il cast del concorrenti naufraghi sbarcati nelle spiagge dell’Honduras si è sempre lamentato della mancanza di cibo e delle condizioni estreme di vita, minacciando più volte il ritiro. Uno dei VIP più capricciosi è senza dubbio Massimo Ceccherini: l’attore toscano è reo di seminare zizzania tra gli altri naufraghi, criticando chi si dà da fare, litigando con le donne e soprattutto non facendo nulla se non provare a pescare. L’ultima diretta è stata cruciale: l’ennesimo circo messo in moto dal migliore amico di Leonardo Pieraccioni per annunciare il suo ritiro o se resta ancora in gioco. Secondo le ultime anticipazioni, la Produzione e Mediaset stanno cercando di correre ai ripari per evitare la chiusura anticipata con dei nuovi concorrenti naufraghi: ecco quali sono i nomi. Per movimentare le dinamiche dell’Isola dei Famosi 12 ed evitare la chiusura anticipata del reality game condotto da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5, nota rete ammiraglia della Mediaset, si è pensato bene di inserire nel contesto tre nuovi concorrenti naufraghi. Nomi illustri, come Aldo Montano, Anna Falchi e Giulia Salemi, a meno secondo il web. Le anticipazioni e rumors riguardo l’Isola dei Famosi 2017 dicono che sono questi i possibili arrivi in Honduras, ma in molti sono certi che la spunterà la modella e attrice Giulia Salemi, visto che con la sua bellezza può far salire la temperatura e attirare l’attenzione. Di sicuro, sarà contento Massimo Ceccherini, che pare voglia restare in gioco. La chiusura anticipata dell’Isola dei Famosi 12 è da evitare secondo Mediaset solo con i nomi dei nuovi naufraghi, visto che alcuni concorrenti VIP alimentano tensioni e polemiche. I più bersagliati sono Simone Susinna, Nancy Coppola e Massimo Ceccherini, rei di causare il netto calo di interesse dei telespettatori. In particolare, al pubblico non piace l’eterno dilemma del Ceccherini: resta o lascia l’Honduras? Per nuove anticipazioni riguardo l’Isola dei Famosi 2017 non resta che attendere nuovi sviluppi!
Redazione