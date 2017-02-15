Isola dei Famosi 12 anticipazioni: Massimo Ceccherini resta? I nomi dei nuovi naufraghi per evitare la chiusura

L’non ha conquistato il pubblico come le edizioni passate: il cast del concorrenti naufraghi sbarcati nelle spiagge dell’Honduras si è sempre lamentato della mancanza di cibo e delle condizioni estreme di vita, minacciando più volte il ritiro. Uno dei VIP più capricciosi è senza dubbio: l’attore toscano è reo di seminare zizzania tra gli altri naufraghi, criticando chi si dà da fare, litigando con le donne e soprattutto non facendo nulla se non provare a pescare. L’ultima diretta è stata cruciale: l’ennesimo circo messo in moto dal migliore amico di Leonardo Pieraccioni per annunciare il suo ritiro o seancora in gioco. Secondo le ultime, la Produzione e Mediaset stanno cercando di correre ai ripari perlacon dei: ecco quali sono iPer movimentare le dinamiche dell’edladel reality game condotto da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5, nota rete ammiraglia della Mediaset, si è pensato bene di inserire nel contesto treillustri, come, a meno secondo il web. Lee rumors riguardo l’dicono che sono questi i possibili arrivi in Honduras, ma in molti sono certi che la spunterà la modella e attrice Giulia Salemi, visto che con la sua bellezza può far salire la temperatura e attirare l’attenzione. Di sicuro, sarà contento, che pare vogliain gioco. Ladell’è dasecondo Mediaset solo con idei, visto che alcuni concorrenti VIP alimentano tensioni e polemiche. I più bersagliati sono Simone Susinna, Nancy Coppola e, rei di causare il netto calo di interesse dei telespettatori. In particolare, al pubblico non piace l’eterno dilemma del Ceccherini:o lascia l’Honduras? Per nuove anticipazioni riguardo l’non resta che attendere nuovi sviluppi!