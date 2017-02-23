C'è posta per te Anticipazioni Ospiti sabato 26 febbraio 2017: finalmente arriva Bradley Cooper?
di Redazione
23/02/2017
C'è posta per te tornerà anche questo sabato 26 febbraio 2017 con il suo consueto appuntamento. I fan del programma la scorsa settimana sono rimasti particolarmente delusi dai loro ospiti. Purtroppo non abbiamo avuto modo di vedere come ospiti l'attore Bradley Cooper e la lettera di Luciana Littizetto...
C'è posta per te nuova puntata: Bradley Cooper ospite da Queen MariaNonostante la delusione dei fan sulla programmazione di C'è posta per te, la puntata è stata comunque all'altezza delle aspettative grazie ad ospiti come Stefano De Martino, Gerry Scotti e Alessandra Amorso. Ma cosa accadrà dunque questo sabato 26 febbraio 2017? Dopo settimane di lunga attesa e la pausa sanremese, che ha visto Queen Maria impegnata sul palco dell'Ariston... Le ammiratrici di Bradley Cooper non dovranno più attendere, dato che sabato sera andrà in onda la storia che vede come protagonista l'attore americano fidanzato con l'attrice Irina Shayk. (Ndr. La storia che vede come ospite internazionale Cooper è stata registrata questa estate).
C'è posta per te Luciana Littezzetto cosa dovrà dire a Rocio Munoz Morales e Simona Ventura?Nel corso della puntata però troveremo tra gli ospiti anche Luciana Littizzetto che ha inviato a Simona Ventura e Rocio Munoz Morales una bella lettera... Cosa avrà da dire la comica all'attrice e alla conduttrice? Dopo l'esperienza avvenuta con Belen Rodriuez, Luciana Littizzetto tutto diventa possibile. La comica di Che tempo che fa cosa avrà notato di così eclatante sui profili social di Rocio Munoz Morales e Simona Ventura?
Redazione