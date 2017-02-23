Uomini e Donne Mario Serpa contro Raffaella Mannoia, la vendetta sull'ex corteggiatore
di Redazione
23/02/2017
Mario Serpa contro Raffella Mannoia di Uomini e Donne? Oggi una foto ha fatto ridere particolarmente i fan. L’autrice del programma infatti, aiutata dalle sue collaboratrici, ha messo in atto la sua vendetta sull’ex corteggiatore. Cosa sarà mai successo?
Uomini e Donne Raffaella Mannoia: il video vendetta su Mario SerpaRaffaella Mannoia oggi ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto ridere parecchio i fan di Mario Serpa, attualmente fidanzato con Claudio Sona. Il filmato sui social mostra l’ex corteggiatore legato ad una sedia e imbavagliato. All'occhio attento dei follower però non è sfuggito il sorriso di Serpa coperto da una benda nera. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è attorniato da donne che lo circondano divertite e soddisfatte del loro piano. Ma cosa avrà mai combinato Mario Serpa per far attuare un piano simile a Raffaella Mannoia? Qualcuno sul web ha ironizzato sul gossip riguardante la combinazione dell’esito del trono di Sonia Lorenzini ma la verità invece è un’altra.
Uomini e Donne: Mario Serpa e il fidanzato Claudio Sona sconfitti da Giulia De Lellis e Andrea DamanteCome abbiamo avuto modo di notare già nell'arco della settimana sanremese le coppie Mario Serpa-Claudio Sona e Giulia De Lellis-Andrea Damante sono unite da una bella e fresca amicizia. Questo però non sarebbe basto alla prima coppia del Trono Gay di Uomini e Donne per vincere la sfida delle coppie, dove invece hanno trionfato Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il video di Raffaella Mannoia mostra appunto la confessione, divertente, di Mario Serpa affermando che questo sarebbe stato liberato solo se i follower avrebbero interrotto le minacce sui social.
