Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Uomini e Donne Mario Serpa contro Raffaella Mannoia, la vendetta sull'ex corteggiatore

Redazione Avatar

di Redazione

23/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Mario Serpa contro Raffella Mannoia di Uomini e Donne? Oggi una foto ha fatto ridere particolarmente i fan. L’autrice del programma infatti, aiutata dalle sue collaboratrici, ha messo in atto la sua vendetta sull’ex corteggiatore. Cosa sarà mai successo?

Uomini e Donne Raffaella Mannoia: il video vendetta su Mario Serpa

Raffaella Mannoia oggi ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto ridere parecchio i fan di Mario Serpa, attualmente fidanzato con Claudio Sona. Il filmato sui social mostra l’ex corteggiatore legato ad una sedia e imbavagliato. All'occhio attento dei follower però non è sfuggito il sorriso di Serpa coperto da una benda nera. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è attorniato da donne che lo circondano divertite e soddisfatte del loro piano. Ma cosa avrà mai combinato Mario Serpa per far attuare un piano simile a Raffaella Mannoia? Qualcuno sul web ha ironizzato sul gossip riguardante la combinazione dell’esito del trono di Sonia Lorenzini ma la verità invece è un’altra.

Uomini e Donne: Mario Serpa e il fidanzato Claudio Sona sconfitti da Giulia De Lellis e Andrea Damante

Come abbiamo avuto modo di notare già nell'arco della settimana sanremese le coppie Mario Serpa-Claudio Sona e Giulia De Lellis-Andrea Damante sono unite da una bella e fresca amicizia. Questo però non sarebbe basto alla prima coppia del Trono Gay di Uomini e Donne per vincere la sfida delle coppie, dove invece hanno trionfato Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il video di Raffaella Mannoia mostra appunto la confessione, divertente, di Mario Serpa affermando che questo sarebbe stato liberato solo se i follower avrebbero interrotto le minacce sui social.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Riforma Madia, approvato il Testo Unico dei dipendenti pubblici: nuove regole per lavoro pubblico

Articolo Successivo

C'è posta per te Anticipazioni Ospiti sabato 26 febbraio 2017: finalmente arriva Bradley Cooper?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025