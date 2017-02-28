Home Attualità Isola dei Famosi 2017 anticipazioni diretta live, denuncia per Moreno Donadoni: squalifica in arrivo?

Isola dei Famosi 2017 anticipazioni diretta live, denuncia per Moreno Donadoni: squalifica in arrivo?

di Redazione 28/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L’appuntamento con la diretta live dell’Isola dei Famosi 2017 è stato spostato a martedì, quindi stasera 28 febbraio 2017 ci sarà una puntata del reality ambientato in Honduras e condotto da Alessia Marcuzzi che si preannuncia piena di sorprese. Le anticipazioni dei giorni scorsi danno Raz Degan a rischio, ma una tegola si sta per abbattere sul rapper Moreno Donadoni, uno dei concorrenti naufraghi dell’Isola dei Famosi 12 più forti e criticati dal pubblico. E’ emerso che Moreno ha una denuncia a carico per molestie: la fonte è Il Giornale di Brescia, città in cui vive la donna che lo ha denunciato. In base al regolamento e come per Andrea Marcaccini, se si ha un procedimento penale a carico al momento della stipula del contratto, non si potrebbe partecipare al reality. Altra squalifica in arrivo? Le anticipazioni riguardo la diretta live di stasera dell’Isola dei Famosi 2017 riferiscono che, oltre alla probabile squalifica in arrivo per Moreno Donadoni, siano presenti due ospiti di grosso calibro. La prima è Paola Barale, che avrebbe deciso di scendere in campo per difendere il suo ex Raz Degan, e poi Imma Battaglia, per sollevare l’animo di Eva Grimaldi. Ritornando alle sorti del rapper Moreno, il vincitore di Amici 12 pare abbia ricevuto una denuncia per molestie. Il motivo della denuncia del rapper Moreno Donadoni, uno dei concorrenti naufraghi in Honduras, sarebbe per molestie a una ragazza di Brescia. Il fatto in questione pare risalga a ottobre: la giovane si sarebbe recata a un provino ed è stata invitata a spogliarsi e Moreno l’avrebbe palpeggiata cercando un rapporto sessuale e , rifiutandosi, sarebbe stata ricattata: e non avesse accettato, non ci sarebbe stato futuro nel mondo dello spettacolo. La reazione della Produzione dell’Isola dei Famosi 2017, secondo le anticipazioni , si avrà durante la diretta live di stasera: Moreno non è estraneo a questo tipo di denuncia, visto che anche la rapper Miss Simpatia lo accusava di aggressione. Come per Andrea Marcaccini, ci sarà l’ennesima squalifica in arrivo all’Isola dei Famosi 12?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp