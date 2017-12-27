Home Intrattenimento Cecilia e Ignazio Moser critiche, tutta colpa di uno scatto hot?

di Redazione 27/12/2017

A quanto pare Cecilia e Ignazio Moser sono nuovamente vittime di una pioggia di critiche. Sembrerebbe che i due ragazzi non riescono a fare i "bravi" neanche durante il periodo natalizio e la colpa di tutto potrebbe essere attribuita a uno scatto hot apparso sui social Dopo l'armadio hot, Cecilia e Ignazio ci riprovano? In queste ultime settimane abbiamo avuto più volte modo di raccontare la storia appena nata tra Cecilia e Ignazio Moser. La coppia nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip sta continuando a vivere sulla scia degli scandali? Dopo l'armadio hot, che se ben ricordate ha sconvolto e fatto ridere L'Italia, Cecilia e Ignazio hanno deciso di ripercorrere la via dello scandalo, questa volta però sui social network. Sarà vero? Sesso nei camerini Mediaset, la confessione di Ignazio Moser Recentemente Ignazio Moser è stato uno dei super ospiti di Tiki Taka, dove ha avuto modo di raccontare un ulteriore dettaglio hot che il pubblico non conosceva. Nell'arco di queste prime settimane dopo la casa del Grane Fratello Vip chi segue Ignazio e Cecilia su Instagram ha avuto modo di notare una passione forse anche fin troppo travolgente... E in un certo qual modo il figlio di Francesco Moser a Tiki Taka ha confermato la cosa, confessando che lui e Cecilia Rodriguez hanno addirittura avuto modo di fare sesso nei camerini Mediaset... Lo scatto hot di Cecilia Rodriguez scatena le critiche Nel corso di queste ultime ore però Cecilia Rodriguez sembra esser stata presa nuovamente di mira dal mondo del web a causa di uno scatto hot apparso su Instagram. Recentemente Ignazio Moser ha aggiornato le sue Instagram Stories postando uno scatto che ritrae Cecilia Rodriguez e fin qui nulla di strano... Peccato però che l'argentina sia stata beccata in un momento forse fin troppo intimo, ovvero in cucina e mentre non indossa il reggiseno. Che il vecchio Ignazio Moser sia tornato all'azione esponendo la fidanzata oppure il web questa volta sta esagerando con le sue critiche?

