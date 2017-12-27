Claudio Sona Instagram: foto con Mario Serpa e Babbo Natale

La coppia del trono gay di Uomini e donne ha deciso di darsi una seconda opportunità ma qualcuno sospetta che dietro il ritorno di fiamma di Claudio Sona e Mario Serpa ci sia una strategia mediatica.

Vero amore o business?

Babbo Natale ha regalato una splendida sorpresa ai fan di Uomini e donne. Anche noi vi avevamo parlato del presunto ritorno di fiamma tra Mario Serpa e Claudio Sona, ma ormai i due non si nascondono più. Dopo essere stati avvistati in un locale di Verona i Clario sono usciti allo scoperto! Il video sexy pubblicato su Instagram da Mario Serpa è già virale. Claudio e Mario indossano il cappellino di Babbo Natale e sono a torso nudo. Serpa sostiene il fidanzato impegnato in una sessione di addominali e ogni volta che sale su scatta il bacio. In sottofondo un'intramontabile Last Christmas che non ha convinto tutti perché tra i commenti felici per il ritorno di fiamma ci sono anche delle insinuazioni pesanti.

Il triangolo amoroso

Dopo un lungo periodo di pausa, Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme e sembrano davvero molti felici. Eppure non dimentichiamo che il nome dell'ex protagonista del trono gay di Uomini e donne è uno di quelli “caldi” per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018. Secondo qualcuno i Clario sarebbero tornati insieme perché parteciperanno in coppia al reality condotto da Alessia Marcuzzi, ma non ci sono anticipazioni ufficiali e per il momento si tratta solo di rumors.

Stupisce però come Mario Serpa abbia superato il tradimento di Claudio Sona. L'ex compagno Juan Sierra aveva spifferato dei dettagli segreti della loro relazione che non era stata interrotta quando Sona aveva iniziato il suo percorso a Uomini e donne. Intanto Claudio e Mario sono partiti alla volta di Berlino e l'ultimo messaggio su Instagram lascia davvero poco spazio ai dubbi. Mario Serpa ha scritto: «In viaggio la cosa migliore è perdersi. Quando ci si smarrisce i progetti lasciano il posto alle sorprese, ed è allora, solamente allora che il viaggio comincia».