Valeria Marini fidanzata? Alfonso Signorini svela chi è il nuovo amore

di Redazione 21/12/2017

Valeria Marini fidanzata? La soubrette ormai da un anno è tornata ufficialmente single, decidendo così di concentrarsi anima e corpo sul suo lavoro. Nel corso di queste ultime ore però Alfonso Signorini avrebbe svelato il nuovo amore della donna... Chi sarà l'uomo in questione? Valeria Marini trova l'amore grazie al Grande Fratello Vip? Lo scorso anno Valeria Marini è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip, segnando così la prima edizione. La soubrette ormai è single da diverso tempo ma sembra che la sua attenzione sia stata attirata da un ragazzo molto più giovane di lei... Stiamo parlando proprio di Jeremias Rodriguez. A quanto pare il fratello di Belen continua a fare strage di cuori appartenenti a donne molto più grandi di lui? Il primo incontro tra Valeria Marini e Jeremias Rodriguez Valeria Marini recentemente è stata ospite del programma di Alfonso Signorini, ovvero Casa Signorini dove è avvenuto il primo incontro con Jeremias Rodriguez. I due sarebbero stati seduti vicino molto casualmente, una disposizione decisa prima dagli autori. La cosa però ha fatto si che tra i due nascesse una conversazione davvero coinvolgente, al punto di isolarsi totalmente dal resto del gruppo. La cosa non è sfuggita di certo ad Alfonso Signorini che ha lanciato delle frecciatine durante la trasmissione. Incontri segreti tra Jerimas e Valeria Marina? Sembrerebbe che subito dopo la fine del programma di Alfonso Signorini la bella Valeria Marini non abbia perso tempo a chiedere il numero di Jerimas. Secondo alcuni rumors i due potrebbero aver avuto già degli incontri segreti.... Proprio adesso che Aida Yespica ha lasciato il fidanzato Geppy e avrebbe mandato un messaggio a Jeremias Rodriguez. Nel frattempo Alfonso Signorini stuzzica la curiosità del piccolo di casa Rodriguez:"Ti darò il messaggio di Aida solo quando tu mi mostrerai il primo whatsapp di Valeria Marini".

