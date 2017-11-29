Pane e olio, merenda salutare: perché fa bene?

Grandi e piccini dovrebbero fare merenda con pane e olio extravergine di oliva perché è una buona e sana abitudine. Le nonne sono contente perché finalmente i loro consigli hanno un fondamento scientifico.

Olio extravergine d'oliva e pane, snack gustoso

Semplici e saporite, le merende preparate dalle nonne sono sempre le migliori e lo confermano anche gli esperti di Assistol. In un'intervista rilasciata ad ANSA hanno detto che la merenda a base di pane e olio è adatta agli adulti e soprattutto ai bambini. Le varianti possono essere diverse, per esempio si possono aggiungere i pomodori oppure i filetti di acciughe, ricchi di omega 3. Pane e olio rappresentano gli alimenti più importanti della dieta mediterranea e si migliorano a vicenda dal punto di vista tradizionale. L'olio infatti riduce l'indice glicemico.

Benefici dell'olio d'oliva

Chi vi scrive ha la grande fortuna di assistere in prima persona alla produzione dell'olio extravergine di oliva, quello “vero” e non i surrogati in commercio. Ricco di acido oleico è un alleato contro il cancro e, secondo uno studio pubblicato su Molecular Biology contrasta la formazione del tumore al cervello. L'acido oleico impedisce alla proteina MSI2 di bloccare la produzione di miR-7 o micro RNA-7, agente che ferma le metastasi dei tumori solidi.

L'olio extravergine d'oliva migliora anche le funzioni del colesterolo buono perché promuove il trasporto inverso, ovvero il processo che consente all'HDL di rimuovere la placca dalla arterie e la trasporta nel fegato dove viene eliminata oppure impiegata per la produzione di composti ormonali. Inoltre incentiva la capacità di contrastare l'ossidazione del colesterolo cattivo LDL che innesca le placche aterosclerotiche. L’olio EVO infine svolge un'azione rilassante sui vasi sanguigni che rimangono aperti per consentire il flusso del sangue.