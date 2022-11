Celebrity Hunted a novembre su Prime Video: i concorrenti della terza stagione

Celebrity Hunted torna su Prime Video con la terza stagione nel mese di novembre. Il grande successo di Amazon assicura risate con un cast tutto da scoprire.

Celebrity Hunted: il format di successo su Prime Video

Celebrity Hunted è un format televisivo molto semplice e al contempo di grande successo, tanto che Prime Video lo ha rinnovato per la terza volta.

Di cosa si tratta? In poche parole è una sorta di guardie e ladri: un gruppo di celebrità dovrà riuscire a nascondersi dal pubblico per due settimane, mantenendo sempre l’anonimato. Dall’alta parte del gioco troviamo una squadra di investigatori, tra cui profil tracker ed esperti di cyber security, che avrà l’obiettivo di scovare le celebrità in incognito.

L’inseguimento è reso ancora più divertente dai travestimenti e gli scambi di persona di cui si serviranno i concorrenti per sfuggire agli investigatori, che a loro volta avranno a disposizione strumenti di alta tecnologia per un inseguimento senza esclusione di colpi.

Celebrity Hunted 3: chi sono i concorrenti della terza stagione

I concorrenti del reality di Amazon Prime appartengono al mondo della musica, del cinema e della televisione. Nel dettaglio, ecco i nomi della terza stagione:

Marco D’Amore e Salvatore Esposito , attori

e , attori Rkomi e Irama , volti noti del panorama musicale attuale

e , volti noti del panorama musicale attuale Katia Follesa , conduttrice televisiva e attrice

, conduttrice televisiva e attrice Ciro Priello e Fabio Balsamo , del gruppo comico The Jackal

e , del gruppo comico The Jackal gli attori Luca Argentero e Cristina Marino, sposati

Celebrity Hunted 3: dove e quando vederlo

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, il format televisivo di Amazon Prime Video ha ottenuto la conferma per la terza stagione già ad aprile 2022, per un totale di 6 puntate rilasciate in due momenti diversi.

Le prime tre puntate della nuova stagione saranno disponibili su Prime Video dal 17 novembre 2022, mentre le ultime tre puntate si potranno guardare dalla settimana successiva, a partire dal 24 novembre 2022.