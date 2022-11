Timothée Chalamet ospite da Fabio Fazio: “In Italia mi sento a casa”

In Italia per la presentazione del suo nuovo film “Bones And All”, il giovane attore Timothée Chalamet è ospite con il regista Luca Guadagnino a “Che tempo che fa”.

Timothée Chalamet a Milano per presentare “Bones And All”

Il giovane attore Timothée Chalamet è arrivato a Milano per la presentazione del nuovo film in cui è protagonista. La pellicola si intitola “Bones And All”, è diretta dal regista italiano Luca Guadagnino e vanta la presenza di Taylor Russell, oltre che ovviamente quella di Chalamet.

L’anteprima del film ha avuto luogo nel Cinema The Space di Milano, in pieno centro città, e ha previsto la presenza delle due star protagoniste Timothée Chalamet e Taylor Russell, insieme al regista Luca Guadagnino.

Nel programma originale della giornata di sabato 12 novembre, Timothée Chalamet avrebbe dovuto passare per il Red Carpet prima di entrare in sala per la prima del film “Bones And All”. Tuttavia, tanto numerose erano le persone che aspettavano il giovane attore per salutarlo, chiedere autografi e stringergli la mano, che per ragioni di sicurezza è stato deciso di farlo arrivare direttamente in sala. I saluti sono stati riservati a distanza, dai piani alti della sala principale verso il pubblico, in tutta sicurezza.

L’intervista di Timothée Chalamet a Che tempo che fa

Timothée Chalamet e Luca Guadagnino sono stati ospiti di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3 la domenica sera.

Il giovane divo del cinema ha confessato di essere particolarmente affezionato all’Italia, che sente come il paese in cui ha avuto in inizio la sua carriera. Timothée Chalamet e Luca Guadagnino hanno infatti già lavorato insieme in Chiamami col tuo nome, film del 2018 ambientato in Italia e primo vero successo di Chalamet.

“Crema (città dove è stato girato Chiamami col tuo nome) fa parte della mia crescita, grazie a Luca Guadagnino mi sento davvero a casa in Italia, sento che la storia di questo paese mi ha dato una carriera. Sarò sempre grato all’Italia“

“Bones And All”, il nuovo film con Timothée Chalamet

“Bones And All”, il nuovo film del regista di Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino, con protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell, uscirà nelle sale cinematografiche il 23 novembre 2022.