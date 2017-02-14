Nokia 3310 di nuovo in vendita? Prezzo e caratteristiche del telefono

Nokia 3310 è il nuovo telefono più atteso al prossimo Mobile World Congress che partirà tra qualche giorno a Barcellona. L’indiscrezione è riportata da Eval Blass considerato una delle fonti più affidabili. L’azienda finlandese HMD Global ha intenzione di portare sul mercato 3 smartphone a marchio Nokia e a questi dovrebbe essere affiancato il nuovo Nokia 3310. L’indistruttibile telefono è tra i più apprezzati perché indistruttibile e con una batteria capace di durare anche una settimana.

Le caratteristiche del nuovo Nokia 3310 non sono ancora note ma stando alle ultime informazioni potrebbe essere venduto ad un prezzo di 59 euro. Sicuramente si tratterà di un telefono 3G visto che tra un paio d’anni circa verranno soppresse le reti Gsm 2G. Il telefono è ancora un oggetto di culto tra gli appassionati pensate che tra il 2000 e il 2002 vennero venduti 125milioni di pezzi in tutto il mondo. Alcuni lo utilizzano ancora perché funziona e i cinesi hanno accontentato tutti gli affezionati producendo delle batterie compatibili. Schermo bianco e nero e guscio personalizzabile il Nokia 3310 era il telefono del futuro all’epoca.

Niente fronzoli solo sms e Snake II, per un telefono capace di prendere la linea anche sotto terra, con performance uniche. C’è chi ha raccontato anche di averlo usato come pallone per giocare a calcio, il Nokia 3310 era indistruttibile, quando cadeva a terra si divideva in tre pezzi che potevano essere facilmente assemblati. Speriamo solo che quanto annunciato dall’esperto nel tweet corrisponda a verità e non sia solo una bufala messa in giro per solleticare la curiosità dei nostalgici. In ogni caso il prezzo di 59 euro ci sembra adeguato per un telefono di poche pretese come il nuovo Nokia 3310.