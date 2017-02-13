Home Attualità Martina Luchena Instagram, guerra contro Sonia Lorenzini: colpa del Trono Classico UeD?

di Redazione 13/02/2017

Il rapporto di amicizia tra Martina Luchena, ex corteggiatrice del tronista Riccardo Gismondi, e Sonia Lorenzini, dapprima corteggiatrice di Claudio D’Angelo e poi protagonista sull’ambito Trono Classico di UeD, pare che si sia definitivamente incrinato a causa di qualche like di troppo su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di origine torinese, dagli occhi chiari e dai capelli bruni pare sia passata dalla parte del nemico e Snai questo non lo ha mandato giù. Entrambe, ai tempi del trono come corteggiatrici avevano molto legato, ma è bastato Mario Serpa a far scatenare una guerra tra di loro. Perché Martina andrebbe contro l’amica Sonia? Il Trono Classico di Sonia Lorenzini è costantemente in bilico e il più grande accusatore è proprio l’opinionista Mario Serpa, il fidanzato di Claudio Sona E’ stato lui il primo ad accusare la tronista di Uomini e Donne di fare il doppio gioco causa la possibile e probabile conoscenza pregressa tra lei e Federico Piccinato e, puntata dopo puntata, ha convinto il pubblico che il comportamento della Lorenzini sia molto dubbio. Se inizialmente, l’accanimento del Serpa sembrava pretestuoso per le vicende passate tra i due, adesso pare che qualcosa sia successo davvero, tanto che Martina Luchena, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato apprezzamento per alcuni post dell’opinionista UeD tramite dei semplici like. Per molti, è la prova definitiva che si sia schierata contro la sua ex amica e che la guerra tra le due si sia aperta. Tra Martina Luchena e Sonia Lorenzini vige una specie di guerra fredda, visto che le due non si seguono neanche più su Instagram e sugli altri social. Non si sa se abbiano litigato o meno, ma molti follower insinuano che dietro questo comportamento ci sia il demone dell’invidia, visto che Sonia ha ottenuto di essere protagonista del Trono Classico di UeD mentre Martina Luchena, sfumata l’ipotesi di corteggiare Manuel Vallicella, sta lavorando per un’agenzia di moda. L’alleanza social tra Mario Serpa e Martina è solo per business e arrivare nuovamente a Uomini e Donne, oppure i due si sono parlati e concordano che il comportamento di Sonia sia ambiguo e la ragazza aiuta il nuovo amico a dar contro alla tronista?

