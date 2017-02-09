Home Economia & Lavoro Cessione del quinto Findomestic: preventivo prestito personale e calcolo rata online

di Redazione 09/02/2017

Che sia per un regalo che ci si vuole fare, sia per una spesa imprevista seria, chi è alla ricerca di un prestito personale può trovare la soluzione con la cessione del quinto Findomestic. Si tratta di un’offerta di finanziamento rivolta ai lavoratori dipendenti, ma anche ai pensionati. Come richiedere un preventivo di questo prestito personale e il calcolo rata online. L’offerta di cessione del quinto di Findomestic è adatta sia a dipendenti, sia ai pensionati. La richiesta di questo prestito personale per quanto riguarda i lavoratori può essere erogata mediante richiesta di finanziamento semplicemente accedendo al sito ufficiale di Findomestic. La somma viene rimborsata attraverso la trattenuta di una parte di retribuzione(o della pensione, qualora si parli di pensionati) che può raggiungere massimo un quinto dello stipendio. In pratica, la somma viene pagata dal datore di lavoro, per questo motivo l’altro nome di questo prodotto finanziario è prestito garantito. Condizioni necessarie per ricevere questo finanziamento è avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e avere una copertura assicurativa, oltre a non aver avuto problemi finanziari in passato. Per scoprire se fa al proprio caso, si può richiedere online un preventivo di prestito personale oltre al calcolo della rata ipotetica. Anche i lavoratori dipendenti che hanno già un prestito personale in corso possono farne richiesta: si può estinguere il finanziamento precedente per pagare una rata più bassa per il rimborso. I vantaggi della cessione del quinto Findomestic sono notevoli: zero spese di apertura della pratica, nessuna imposta di bollo e nessuna commissione bancaria, oltre ad avere l’importo della rata fisso per tutta la durata del prestito personale (massimo 10 anni), come i tassi di interesse. I pensionati invece verrà trattenuta la cifra dalla pensione. Si può fare richiesta di preventivo online sul sito ufficiale Findomestic, in cui si devono inserire alcuni dati e attendere qualche minuto per avere il preventivo e il calcolo rata online. L’utente, visionando tutte le opzioni, potrà valutare se richiedere il finanziamento o lasciar perdere.

